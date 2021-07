Magyar természetfotósokat is díjaztak egy nemzetközi versenyen

Forrás: Bernhard Schubert/WildArt Photographer of the Year

Magyar díjazottjai is vannak az idén indított WildArt Photographer of the Year (Vad Művészet – Az év természetfotósa) verseny újabb fordulójának. A pályázat 2021 első tíz hónapjában havonta jelentkezik egy-egy tematikus kategóriával, hogy aztán év végén összegezzék az eredményeket, és kiosszák a fődíjat. A tíz kategóriával egy-egy természetvédelmi ügyet támogatnak, a magyar fotósok már az első körben is jól szerepeltek.

A most ismertetett, ötödik forduló a Light (Fény) nevet viseli, a verseny ezen szakaszába májusban lehetett jelentkezni. A kategória Georgina Steytler ausztrál természetfotós és zsűritag ötlete volt, és az eddigi legnépszerűbb körnek bizonyult: több mint 1340 pályamű érkezett a fordulóba a világ minden tájáról.

A zsűri gondos munkával választotta ki a top 100-at, majd a győzteseket. Az első helyen az osztrák Bernhard Schubert végzett, aki egy csótányt, illetve egy spórából álló felhőt örökített meg egy borneói nemzeti parkban. Schubert ezzel csatlakozik a végső döntősökhöz.

A második Kércz Tibor lett. A magyar fotós pár napon át feküdt a mexikói Río Lagartos Bioszféra-rezervátum iszapjában, hogy el tudja készíteni a tökéletes fotót a helyi karibi flamingókról.

Forrás: Kércz Tibor/WildArt Photographer of the Year

A harmadik díjat a norvég Pål Hermansen hozta el, aki a párzási időszak alatt küzdő havasi nyulakat fotózott. Mint mondta, a környék nyulai már hozzászoktak a mesterséges fényhez, így készülhetett el a különleges kép.

Forrás: Pål Hermansen/WildArt Photographer of the Year

A szerkesztők választása díjat az Egyesült Királyságban élő Duncan Armournak ítélték oda. Costa Ricán készült felvételén egy zöldhátú remetekolibri látható, amint egy rákollóvirágnál táplálkozik.

Forrás: Duncan Armour/WildArt Photographer of the Year

A Topaz Labs díját az olasz Fabio Sartori nyerte, aki egy pókot, illetve a hálóján gyöngyöket képző hajnali harmatot fotózta. Ahogy megközelítette az ízeltlábút a kamerájával, az állat egyből védekező pozíciót vett fel.

Forrás: Fabio Sartori/WildArt Photographer of the Year

Dicséretre méltónak találták Ripan Biszvasz indiai fotós művét, aki egy szentjánosbogár fénymintázatát dokumentálta. A kép elkészítéséhez hosszan kellett követnie a rovart, és minden egyes felvételnek jól kellett sikerülnie. A fotós szerint képei 99 százaléka használhatatlan volt, három hónapnyi próbálkozás után 3-4 jó felvétel született.

Forrás: Ripan Biswas/WildArt Photographer of the Year

Kércz Tibor kuvikról készült fotója is elismerésben részesült. A madarakat követve több jól sikerült képet is el tudott készíteni.

Forrás: kércz Tibor/WildArt Photographer of the Year

A zsűri Tökölyi Csaba felvételét is kiemelte, a magyar fotós a nap végén igyekezett alanyokat találni képeihez. Egy cseresznyefa levelei között aztán megpillantott egy pókot, a megfelelő fényviszonyokat kivárva pedig megörökítette a pillanatot.