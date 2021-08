Megtalálták az igazi SpongyaBobot

Különleges párost örökített meg az amerikai Nemzeti Óceán‑ és Légkörkutatási Hivatal (NOAA) – számol be a Live Science. A képen mintha a népszerű mesefigurák, SpongyaBob Kockanadrág és Csillag Patrik lenne láthatóak.

A sárga szivacsot és a mellette lévő rózsaszín tengeri csillagot egy távirányítású merülő robot pillantotta meg július 27-én New England közelében, 1885 méteres mélységben. A NOAA épp egy helyi, a tengerfenéken húzódó hegyláncot tanulmányozott, az expedíciót a Facebookon közvetítették élőben.

Amikor Christopher Mah, a Smithsonian Természettudományi Múzeum tengerbiológusa meglátta a párost, rögtön eszébe jutott a népszerű rajzfilmsorozat. A szakember szerint a szivacs a Hertwigia, a tengericsillag pedig a Chondraster nembe tartozik, pontos fajukat azonban nem tudta meghatározni – elképzelhető, hogy korábban ismeretlen állatokra bukkantak. A felfedezés különlegessége a mesepárhuzam mellett az, hogy ilyen mélységben nem szoktak színes szivacsok előfordulni.

*laugh* I normally avoid these refs..but WOW. REAL LIFE Sponge bob and Patrick! #Okeanos Retreiver seamount 1885 m pic.twitter.com/fffKNKMFjP

— Christopher Mah (@echinoblog) July 27, 2021