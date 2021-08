Elképesztő ugrásokra képesek a mókusok egyetlen mogyoróért

Egy új tanulmányban Nathaniel Hunt, a Berkeley-i Kaliforniai Egyetem doktorandusza és az Omahai Nebraskai Egyetem munkatársa, illetve kollégái a mókusok extrém ugrásait írják le – számol be a Berkeley-i Kaliforniai Egyetem oldala. A szakértők célja az volt, hogy felmérjék a rágcsálók gyors döntéshozatalát, miközben parkourszerű mutatványokat végeznek. A hasonló vizsgálatok hozzájárulhatnak a jövő precíziós robotjainak fejlesztéséhez.

Robert Full, a Berkeley-i Kaliforniai Egyetem biológusa évtizedek óta vizsgálja, hogy egyes állatok, például a gekkók, a csótányok és a mókusok esetében a test és a végtagok miként segítik az extrém helyzetekkel való megküzdést. Most a csapat az állatok döntéshozatalára koncentrált, Full szerint ez alapvető biológiai kérdés.

A szakértők szabadon élő rágcsálókkal kísérleteztek, az állatoknak különböző felületekről kellett ugraniuk. Hunt szerint ha az egyensúly és a sebesség biológiai határaihoz keresünk modellélőlényt, a mókusok felülmúlhatatlanok.

A vizsgálatot a Berkeley-i Kaliforniai Egyetem kampuszán található eukaliptusz-ligetben végezték, a mókusoknak el kellett dönteniük, hogy megéri-e az erőfeszítéseket egy-egy mogyoró elérése. Az állatok néhány próbálkozás után képesek voltak alkalmazkodni.

Úgy tűnik, az ág hajlékonysága, amelyen a mókusok álltak, hatszor fontosabb volt az ugrás elhatározásakor, mint a célpont távolsága. Ennek oka az lehet, hogy az állatok karmai gyakorlatilag zuhanásbiztosak, ha célt is tévesztenek, akkor is meg tudnak máshol kapaszkodni. A kutatókat a parkourszerű mozdulatok mellett a rágcsálók elképesztő landolási manővereik is lenyűgözték.