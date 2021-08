A pusztát színesítő vadvirágok

A kisalföldi homokpusztán ezek a sokszor nagy kiterjedésű, csupán pár növényfaj alkotta vadvirágosok zavarástűrők, és hivatalos besorolás alapján közepes természetességűeknek mondhatók, átmeneti jellegű élőhelyek. Mit is jelent átmenetinek lenni? A rajta lévő növényfajok nem a végső, úgynevezett klimax társulást mutatják, de nem is rossz természetességűek, hiszen hazai növényfajok alkotják. Ez a stádium lehet akár egy folyamatnak a része is, amikor évek hosszú sora alatt az egyik életközösség a másiknak átadja a helyét.

A tömeges vadvirágok színeikkel magukhoz vonzzák a legkülönfélébb rovarfajokat, főként a beporzókat és lepkéket. Ezzel elindítva egy táplálkozási lánc folyamatát.

A videó egy rövid részlet a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság megbízásából a 15 partneres GRASSLAND-HU LIFE IP projekt keretében, a Gönyűi-homokvidékről készült filmből.