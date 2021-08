2021. augusztus asztrofotója: Meteor, ami hosszan hasította végig az eget

Szakolczai Krisztina amatőr természetfotósként többször próbálkozott már a Tejút, csillagívek és üstökös fotózásával. Ez alkalommal a meteorok felé fordult a figyelme: az eredmény minden előzetes elvárását felülmúlta. Élménybeszámolóját az alábbiakban olvashatjuk.

„A Soltszentimre közelében található Csonkatornyot már korábban kiválasztottam, mint lehetséges helyszínt, mert kevés a fényszennyezés a környéken. A romtemplom egy kisebb dombon áll, ami a tanyák fényét szerencsésen kitakarja. Napokig borult volt az idő, és óránként figyeltem az időjárás-előrejelzést, mikor fordul kedvezőbbre. Az Alfa Capricornidák meteorraj maximumának időszakára végre kiderült, így naplementére kivándoroltam a helyszínre. A domb alján kiválasztottam a megfelelő helyet, és észak-északkeleti irányba irányítottam Nikon D850 típusú kamerámat. Megvártam amíg teljesen besötétedik, és 30 másodperces felvételeket készítettem. A képen látható meteor 22 óra magasságában érkezett, fényesen ragyogó világoszöld színnel, szabad szemmel is jól láthatóan. Még jó egy óra hosszat folytattam a fotózást, és további három halványabb felvillanást is megfigyeltem. Végül holdkelte után indultam haza Kecskemétre. Édesanyámat is magammal vittem csillagokat nézni, így ez a fotó örök közös emlék marad.”

Az utólagos azonosítást követően kiderült, hogy a megörökített példány nem volt sem az említett, sem a nyár többi közismert rajának tagja, így Krisztinának minden bizonnyal sporadikus meteort sikerült lencsevégre kapnia.