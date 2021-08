Hegyi gorilla bébi született a Virunga Nemzeti Parkban

A Virunga Nemzeti Park a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Ruanda és Uganda határvidékén található, 7800 négyzetkilométer területű, és nem ritkák a nehezen járható terepen elrejtőző különféle helyi és külföldi fegyveres csoportok sem itt. Veszélyben lévő UNESCO világörökségi helyszín a fegyveres összecsapások miatt. Épp ezért is tartanak rendszeres természetvédelmi járőrözést Afrika egyik legrégebbi nemzeti parkja területén, s most is egy öko-járőrcsoport fedezte fel az újszülött gorillát, számolt be a Phys.org tudományos hírportál.

A hegyi gorillák létszámát utoljára 2018-ban mérték fel, az akkori adatok alapján jelenleg 1063-ra becslik őket a három országot érintő élőhelyen összesen. A Virunga gorillái különböző családokból állnak, a most született bébi a „Baraka” nevű, 18 fős gorillacsaládot bővítette. 2021 januárjától már 13 gorillabébi születéséről szereztek tudomást a park szakemberei.

Congratulations to the Baraka family! This male newborn is the first birth for the family this year and the 13th birth amongst habituated families since January.⁠#conservation #nature #wildlifephotographyhttps://t.co/2HChcmqGbQ pic.twitter.com/LzsjsEqfMj

— Virunga NationalPark (@gorillacd) August 24, 2021