Felgyorsítható a korallok fejlődése

A Quovadis Design nevű vállalkozás, melynek egyik alapítója egy magyar fiatalember, Holló Dávid, az ipari formatervezés lehetőségeivel segít számos izgalmas projektet, amelyet kisvállalkozások, startup vállalkozások indítanak. Egyik ilyen projekt a korallzátonyok helyreállításához szükséges korallneveldéké, amelynek tervezésében egy kis változtatással sokkal nagyobb hatékonyságot lehet elérni

Hagyományosan a korallnevelés a következő módon zajlik: Kiválasztanak egy jó génállományú korall egyedet, amelyről egy kis ágat lefűrészelnek. Ezután a levágott ágat apró darabokra vágják, majd e kicsiny korallszeleteket egyenként felragasztják egyedi kerámialapokra. A kerámialapokat tálcákon a víz alatti korallbölcsődébe eresztik, majd a kellő idő elteltével, amint a korallok megnőttek, következhet a kihelyezés. Ekkor az egyedi kis kerámialapokat búvárok egyenként ragasztják a zátonyokra, ahol aztán a korall az élete további, remélhetőleg igen hosszú részét tölti.

Egy mesterséges korallzátony Indonéziában. Pár év múlva a korallok annyit nőnek, hogy a váz már ki sem fog látszani. Forrás: Wikimedia commons

A Quovadis Design szakemberei azzal az ötlettel álltak elő, hogy a korallágacskákat nem egyenként ragasztják ki, hanem egy előre elkészített zátonyutánzatra erősítik fel, ráadásul csavarmenettel, így pedig háromszor gyorsabban dolgozhatnak a búvárok, több korallt „ültethetnek el”. A zátonyutánzatokat az adott helyszín igényeinek, terepviszonyainak megfelelően lehet előre elkészíteni, így tökéletesen beleillik majd a vad környezetbe, de akár ökoturisztikai célpontokat, vagy épp szállodák saját korallkertjeit is ki lehet majd építeni e módon. A zátonyutánzatokat ráadásnak egymásba kapcsolható elemekből felépíthetőre is tervezik a szakemberek, így azok méretükben, alakjukban is tökéletesen igazodhatnak a helyi igényekhez.

A korallnevelés fázisai, a türkiz ábrarészek jelzik azokat a lépéseket, amelyekkel felgyorsítható a munka. Forrás: Quovadis Design

Jelenleg a korallok életében s a korallnevelésben tapasztalt szakemberekkel egyeztetnek a tervezők, s amennyiben tudományos szemmel nézve is megfelelőnek tűnik az ötlet, nekiállnak a prototípus elkészítésének.

Amennyiben a jelenlegi tendenciák folytatódnak és nem teszünk semmit, a korallzátonyok néhány évtizeden belül eltűnhetnek, s magukkal ránthatják több mint egymilliárd ember megélhetését.