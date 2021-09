Mi lesz veled, rózsaszín leguán?

A rózsaszín varacskosfejű leguán (Conolophus marthae) egy nemrégiben elvégzett terepi felmérés szerint a kihalás szélén áll, mindössze 211 egyedet sikerült találni a Galápagos-szigetekhez tartozó Isabela szigetén, ahol a Wolf vulkán (1707 méterrel a szigetek legmagasabb csúcsa) északi és nyugati része ad otthont a különleges állatnak.

Az állatnak utoljára 2014-ben látták fiatal egyedét, s a szakemberek attól tartanak, hogy a tojásait vagy a frissen kikelt fiatal gyíkokat inváziós rágcsálók (patkány) vagy kóbor macskák pusztíthatják el.

A Galápagosi Nemzeti Park (GNPD) és a Galápagos Conservacy (GC) természetvédelmi szervezet számos kameracsapdát helyezett ki a rózsaszín leguánok élőhelyén, a Wolf vulkán csúcsa közelében, s ezek felvételei alapján szeretnének többet megtudni az állatok életéről, a rájuk leselkedő veszélyekről. Az alábbi felvételt a felmérés után néhány nappal rögzítette az egyik ilyen kameracsapda, amely mozgást érzékelve kapcsol be. A felvételen látható a leguán tevékenysége is, ám azután egy éjszakai rágcsáló miatt is bekapcsolt a kamera.

A GNPD vezetője, Danny Rueda, és a GC természetvédelmi igazgatója, Washington Tapia szerint a rózsaszín leguán megmentése elsődleges fontosságú természetvédelmi feladat lett. A fiatal egyedek hiánya és a behurcolt ragadozók jelenléte, valamint az állatfaj igen kis elterjedési területe (amely csupán a Wolf vulkánra korlátozódik) indokolja, hogy a fajt a kihalás szélén állónak minősítsék.

A nemzetközi összefogásnak és a természetvédelmi szakembereknek köszönhetően azonban van remény. A felmérés után közvetlenül egy tudósokból és természetvédelmi szakemberekből álló munkacsoportot hívott össze a nemzeti park, hogy kidolgozzák a rózsaszín varacskosfejű leguán védelmi tervét. A szakemberek által megtervezett akció hamarosan kezdetét veheti, s ennek köszönhetően talán megmenekülhet a különleges állatfaj.

A rózsazsín leguán egyik példánya, amelyet a felfedezést követően megmértek a szakemberek. Forrás: Zootaxa

A rózsaszín varacskosfejű leguánt, amelynek kicsi az élőhelye, és nehezen járható, talán ez utóbbinak köszönhetően csupán 1986-ban fedezték fel, s önálló, új faj voltát is csak 2009-ben írták le. A faj felfedezője, Gabriele Gentile orvosi műhiba miatt halva született kislánya, Martha után nevezte el a leguánt. A genetikai vizsgálatok szerint a rózsaszín leguán kb. 1,5 millió éve különült el a szintén a Galápagos-szigeteken élő szárazföldi leguántól (Conolophus subcristatus), s e két faj ősének fejlődési útja 4,5 millió éve vált külön a szárazföldieknél jobban ismert tengeri leguánétól. A rózsaszín leguán nagy termetű, egy felnőtt hím kb. 5 kiló és 110 centi, s az állat 60-70 évig is élhet.

Vele együtt szintén a Wolf-vulkán északi és nyugati lejtőinek bennszülött állata a Wolf-óriásteknős, a vulkán 2015-ben volt kitörése szerencsére nem veszélyeztette egyik állatfajt sem.