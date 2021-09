Egy eleven és ügyes madár

Az egyik ilyen biztos hely Devecser, ahol a templomtoronyban, az Eszterházy várkastélyban és környékén megtelepedett, úgy 15-20 pár. Költőhelyei a használaton kívüli kémények, épületek zugai, a templomtornya.

Télen azonban más a helyzet, az éjszakázni tartó, nagyszámú vetési varjú csapatok között mindig hallható a csókák „csjak-csjak” kiáltása. Ha pedig a mezőkön táplálkozó varjú csapatokat átfésüljük, igaz elkülönülve tőlük, de mindig találunk köztük csókákat is.

Csóka Forrás: Ifj. Vasuta Gábor

Nos, ők akár csak a varjak Kelet-Európából érkeznek ide. A csóka költőhelye az elhagyott kőbányákban lehet, az Alföldön a nagy nyárfaligetekban, valamint a nagyobb folyóinkat kísérő ligeterdők csonkolt füzeseiben, esetleg olyan nagyobb kastélykertekben, amelyek bővelkednek, idős odvas fákban.

A párok egész életük során összetartanak. Meg lehet figyelni, hogy még táplálkozás közben is együtt mozognak. A hímek és tojók, sőt még a fiatalok is egyforma színezetűek. Ha valaki közelebbről szemügyre veszi őket, a ráeső napsugarak hatására, a hát tollak fémeskéken, bíborfényben csillognak. Rendszerint laza telepekben, több pár költ egymás mellett, évente egyszer. Fészkét ágakból építi, amelyeket a földön gyűjt, de a lomkoronából is tördel. Béléshez birkagyapjút, papírdarabokat, rongyot, mohát és szalmát használ. A fészeképítés közben a párok gyakran pihennek, ekkor szorosan egymás mellé bújnak. Sok nyugati könyvben a szerelem jelképeként példálóznak az ilyen felvételekkel.

A fészekalja májusban teljes, a tojó egyedül kotlik, közben párja eteti. A csóka a táplálékát a talajon keresi. Városi parkokban kifosztja a fekete rigó és balkáni gerle fiókás fészkeit, vagy a templomtornyok galambfészkeit. A különböző rovarok és férgek mellett csigákat, gyíkokat, rágcsálókat fogyaszt. Állandó madár, télen is a költőhelye közelében marad.

Mint minden varjúféle okos tanulékony madár.

Hazánkban védett, természetvédelmi értéke 50 000 forint.