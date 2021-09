Királylepkéket nevel fel egy chicagói hölgy

A 62 éves Debby Kostolansky az Orland Parkban lévő kertjében a lepkék és kolibrik számára paradicsomi állapotokat alakított ki, s immár ötödik éve nevel királylepkéket, igen kedvező hírt kapott, amelyről a Phys.org tudományos hírportál számolt be. Az egyik általa felnevelt királylepkét a sorszámot viselő matricájával egyik mexikói telelőterületen végzett lepkeszámláláson megtalálták, az ACBM486 sorszámú egyed tehát sikeresen megtette a mintegy 3200 kilométeres utat.

A királylepkék állománya az elmúlt 2 évtizedben vészesen csökkent, s ennek okán természetvédelmi intézkedések és projektek sokasága indult be. Egyik ilyen a Monarch Watch nevű kezdeményezés, amely a jelölőmatricákat kiosztja, illetve begyűjti azokat az adatokat, amelyek a matricás lepkékről, vagy a megtalált matricákról születnek. A számításaik szerint 1 a 100-hoz az esélye annak, hogy egy matricás lepkének, vagy a matricájának Mexikóban a nyomára bukkannak.

Kostolansky, aki egyébként egy kertészetben dolgozik, rengeteg selyemkórót (ez a királylepkék tápnövénye) ültetett el, mielőtt nekiállt volna begyűjteni a lepkék petéit. A hernyókat egy szúnyoghálóval védett helyen neveli, és egyszerre sosincs nála harmincnál több állat, mivel betartja a szakemberek javaslatát, ugyanis a túlzsúfolással megnő a betegségek, paraziták felbukkanásának esélye a lepkeállományban is.

Egy egészen fiatal királylepke hernyócska. Mire eléri a bebábozódás előtti állapotot, ujjnyi méretűvé növekszik. Forrás: inaturalist

A selyemkórókról begyűjtött petékből apró hernyócskák kelnek ki, ezeket friss selyemkóróval eteti, naponta kétszer takarítja a „hernyáriumát”, illetve nappalra a kertben lévő, szintén védett területre viszi őket, így az állatok hozzáedződnek a szabadtéri körülményekhez.

A legtöbb kifejlett királylepke 2-6 hétig él, ám az a generáció, amely őszre válik kifejletté, vándorútra kel Mexikó (illetve a nyugati populáció Kalifornia) felé, ez az ún. szupergeneráció 8-9 hónapig élő egyedekből áll.

Kostolansky elkötelezettsége a lepkék iránt hosszú ideje fennáll, nevel amerikai fecskefarkú lepkéket is, emellett idén lepkeszámlálási programban is részt vett az Illinois Állam Lepkemegfigyelő Hálózatával. Az őszi szupergeneráció 25 tagját fogja hamarosan szabadon engedni ismét, természetesen mindegyiket jelölőmatricákkal ellátva.

A most kezdődő őszi ültetési időszakot mi is kihasználhatjuk arra, hogy a kertünket rovarbaráttá alakítsuk. Amennyiben szeretnénk például lepkékben gyönyörködni jövőre, érdemes nyáriorgonát, levendulát ültetni, de mind a lepkék, mind a méhek szeretik az olyan növényeket is, mint a kakukkfű, a különböző zsályák, a szurokfű, a rozmaring – ezeket a konyhában is hasznosíthatjuk.

Ha füvesítünk, ne golfpályát telepítsünk, hanem vadvirágmagokkal kevert fűmagot vessünk, és igyekezzünk minél ritkábban, és csak a legszükségesebb helyen nyírni. Természetesen a rovarbarát kert fenntartása azzal is jár, hogy nem használunk rovarölő szereket. Cserébe egy falat természet költözik az otthonunk közelébe, ahol az év minden napján csodákba botlunk!