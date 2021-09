2021 legjobb természetfilmjei

Három nap alatt 5 vetítési helyszínen közel 100 filmet (ebből 44 animációs) tekinthettek meg ingyenesen a természetfilmek szerelmesei. Idén újra külföldi alkotók is képviseltették filmjeiket, akik a világ különböző pontjairól érkeztek Kanadától Dél-Koreáig.

A természetfilmes szakma szereplői szeptember 11-én este gyűltek össze, hogy részt vegyenek a Nemzetközi és Kárpát-medencei Filmszemlék díjátadó gáláján.

Volt miért izgulni, hiszen idén – a pandémia ellenére – közel 2000 filmet neveztek alkotóik a világ 98 országából.

Ízelítő a díjakból:

A Nemzetközi Filmszemle Természetfilmek kategóriájának első helyezettje a Pandákról szól, az alkotók: Jacky Poon, Yuanqi Wu

A Kárpát-medencei Filmszemle, Természetfilm kategória első helyezettje: Szendrőfi Balázs: RSD – A marasztalt folyó

Európa Kék Szalagját, a Kárpát-medencei Filmszemle zsűrijének fődíját Takács Rita nyerte Amiről a fák suttognak című filmjéért.

A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány szakmai fődíját Ljasuk Dimitry nyerte A Tisza nevében című filmjéért.

Új díj a Fókusz Audiovizuális Tehetség Díj Gödöllő, melyet két kategóriában osztottak ki ifjú tehetségeknek. Szabó Zoltán Bendegúz a film, míg Koncz-Bisztricz Tamás a fotó területén alkotott kimagaslót, amivel kiérdemelték az elismerést.

Középen a Fókusz Audiovizuális Tehetség-Díj nyertesei Koncz-Bisztricz Tamás (balra) és Szabó Zoltán Bendegúz. Mellettük a díjak átadói: Kövesi Eszter és Krakkó Ákos. Forrás: Nemzetközi Természetfilm Fesztivál Gödöllő

A Fesztivál idei témája – reflektálva a pandémiára is – az Érzékeny Bolygó volt. Ember és természet egymásra utaltságát, érzékeny kapcsolatát mutatták be a nevezett filmek, a Trash Art Magyarország szobrai és a fotókiállítások is. A Trash Art Magyarország, amely az eddigi legnagyobb volt a maga 40 szobrával, 2021. szeptember 20-ig tekinthető meg Gödöllőn, a Királyi Kastély előtti parkban.

Szeptember 13-án, a fesztivál utóeseményeként nyílt meg az Érzékeny Bolygó – A víz című szabadtéri kiállítás Gödöllő főterén, amely a vízzel kapcsolatos ismeretek átadását szolgálja sok-sok képpel illusztrálva.