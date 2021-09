Egyes madarak már a tojásban éneket tanulnak

A madarak tojói költés közben alapesetben csendben maradnak, hisz így nem keltik fel a ragadozók figyelmét. Azonban az Ausztráliában honos lazúr tündérmadár (Malurus cyaneus) tojója énekelt, meglepve ezzel Diane Colombelli-Négrelt, a Flinders Egyetem kutatóját, aki egy évtizeddel ezelőtt véletlenül fedezte fel a madár e fura tevékenységét.

Hosszúfarkú tündérmadár tojó Forrás: inaturalist

Az ismert, hogy az emberi magzatok felismerik édesanyjuk hangját, talán e madarak is egészen fiatal koruktól tanulják az éneküket? A lazúr tündérmadár fiókái a szülők segítségével sajátítják el a dalukat, ám eddig úgy vélték a szakemberek, hogy erre csupán a kikelést követően kerül sor. Amikor kiderült, hogy már a tojásaiknak is énekelnek e madarak, világossá vált, hogy ennél is hamarabb kezdhetik a tanulást.

Kis földipinty Forrás: inaturalist

A madarak esetében úgy tudták megmérni azt, hogy meg tudja különböztetni a saját fajára jellemző éneket más madarakétól, hogy a tojásokban lévő madárembriók szívverését mérték a különböző madárdalok lejátszása közben. A saját dalra lassuló szívveréssel reagált a tojásban fejlődő fióka, ám más fajokéra nem.

Kék pingvin Forrás: inaturalist

Egy új kutatás eredménye szerint a lazúr tündérmadár mellé négy másik madárfaj is becsatlakozott, a háziasított japán fürj (Coturnix japonica domestica), valamint három vadon élő madár: a hosszúfarkú tündérmadár (Malurus elegans), a kék pingvin (Eudyptula minor) és a kis földipinty (Geospiza fuliginosa).

Japán fürj Forrás: inaturalist

Ez persze nem jelenti azt, hogy nincs több ilyen, tojásban is tanuló madár, csupán azt, hogy egyelőre ennyiről van bizonyítékunk. Fontos azonban, hogy egy sokszínű csapatról van szó, vagyis könnyen lehet, hogy jóval elterjedtebb ez az embriókori hangfelismerés és tanulás, mint gondolnánk.