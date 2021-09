A NASA egerei

A Kennedy Űrközpont maga is védelem alatt áll a Meritt-szigeti Nemzeti Vadvédelmi Terület részeként, amely 1963-ban a vándormadarak védelme céljával jött létre. A sokszínű terület parti dűnékből, sós vizű mocsarakból, édesvízzel elárasztott helyekből, fenyővel, bozóttal és keményfa-ligettel borított részekből áll, és jelentős a vadvilága a madarakon túl is.

A terület fenntartásában az űrközpont is részt vesz, így például a partvédelemben is, amelynek egyes munkálatai nemrégiben zajlottak. E területek adnak otthont számos teknősnek, illetve annak az egér-alfajnak, amely szintén a parti dűnék közt lakik, a délkeleti parti egér (az oldfield-egér, a Peromyscus polionotus egyik alfaja). Az átlag 13 grammos egérkék a homokba ássák az üregeiket, és mivel mindenevők, egyaránt elfogyasztják a helyi növények magvait, terméseit, de a rovarokat is, ha útjukba akadnak. Az egér számos növényfaj magját terjeszti, ezzel segít fenntartani a terület növényborítását, ökoszisztémáját.

Helyreállítás után a part dűnéi őshonos növényborítást is kapnak. A növényeket azonnal követik a védett állatok is. Forrás: NASA

A parti egerek veszélyeztetett állatok az élőhelyvesztés miatt, a délkeleti parti egér, amely itt él, az eredeti élőhelyének közel 80 százalékát elvesztette már, így fontos az, hogy a meglévő helyszínekre fokozottan figyeljenek. Ezért is muszáj megelőzni azt, hogy a parti dűnéket az erózió a beérkező viharok és hullámverés segítségével megsemmisítse, a partvédelem ezt a célt szolgálja. Természetesen a partok védelmével az űrkikötő építményeit, infrastruktúráját is védik hosszú távon, ám, amint a parti dűnesort összekotorják s elültetik a régióra jellemző őshonos növényeket, szinte azonnal megjelennek a parti egerek és a Gopherus polyphemus nevű üregásó szárazföldi teknős.

A délkeleti parti egér kikukucskál az üregéből a Kennedy Űrközpontban Forrás: NASA

A védett területen több mint 1000 növényfaj, 117 halfaj, 68 kétéltű- és hüllőfaj, 330 madár és 31 emlős talál magának megfelelő élőhelyet. Amikor egy itteni rakétaindítást nézünk élő közvetítésben, nagyon gyakran láthatjuk a rengeteg madarat is, amely az Űrközpontban él.