Magyar versenyzőé lett az év egyik legjobb természetfotója

Forrás: Csaba Tökölyi/WildArt Photographer of the Year

A WildArt Photographer of the Year egy olyan fotópályázat, amelyben tíz kategóriában keresik az év legjobb természetfotóit. A versenyt természetfotósok alkották meg, és a zsűri csakis szakmabeliekből áll. A tíz téma győzteseit 2021 tíz hónapjában mutatják be, minden egyes körrel egy-egy természetvédelmi cél számára gyűjtenek adományokat.

A hetedik a Monokróm kategória, amelyre júliusig lehetett nevezni. A téma megálmodója David Tipling, aki évtizedek óta foglalkozik állatok, főként madarak fotózásával. Tipling döntése alapján a monokróm tematikával a Committee Against Bird Slaughtert támogatják, a szervezet azon dolgozik, hogy visszaszorítsák a madárvadászatot a Mediterráneumban.

A kategória nyertese Tökölyi Csaba lett, akinek lenyűgöző felvételén egy cetcápa látható alulról. A magyar fotós győzelmével bekerült a végső döntőbe, és így alkotásával megküzdhet az év művészi természetfotósa címért. A kép a Fülöp-szigeteki Oslobnál készült, ahol egy ideje már tiltott a cetcápák vadászata, a turizmus motiválta etetés miatt viszont a példányok a kelleténél több időt töltenek el a helyszínen, és csak később indulnak tovább szaporodási helyükre.

A második helyet Pål Hermansen szerezte meg. A norvég fotós kameracsapdák segítségével örökített meg egy jávorszarvast a téli erdőben – a felvétel elkészítéséhez az kellett, hogy az állat tíz másodpercig mozdulatlan maradjon. A fotó a háttérben feltűnő meteor teszi tökéletessé.

Forrás: Pål Hermansen/WildArt Photographer of the Year

A harmadik helyen az ausztrál Lincoln Macgregor végzett. Képén az Ocypode ceratophthalma rákfaj egyik egyede, illetve annak elnyúló árnyéka látható a nyugat-ausztráliai Turquoise Bay-nél. A fotós szándékosan túlexponálta a hátteret, hogy jobban kirajzolódjon a rák teste.

Forrás: Lincoln Macgregor/WildArt Photographer of the Year

A következő fordulóra szeptember végéig lehet jelentkezni, az utolsó, Színek című kategória pedig októberben zárul le. A tíz tematikus győztes képet egy albumban fogják kiadni 2022 januárjában.