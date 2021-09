A virágillat a méhek elektromosságára adott válasz

Egy angol kutatócsoport, a Bristoli Egyetem vezetésével azt vizsgálta, minek köszönhető, hogy a virágok illatozása egybeesik a beporzók látogatásával. Az eddigi elképzeléseink szerint a virágok az illatanyagaikat meghatározott környezeti körülmények hatására bocsátják ki, illetve a belső órájuk ritmusa szerint. A kutatók most petúnia és oroszlánszáj virágokat vizsgáltak poszméhek jelenlétében.

A poszméhekről ismert, hogy rendkívül gyenge elektromos mezővel rendelkeznek, amelyről eddig azt hitték, arra szolgál, hogy több pollent tudjanak magukkal vinni. Most azonban a kutatók a vizsgálataik során arra jutottak, hogy képes kiváltani a virágok illatkibocsátását. A speciálisan kialakított kamrában a kutatók képesek voltak megmérni a poszméh hordozta töltést is, és a virágból kiáradó főbb illatanyag mennyiségét is. Egy poszméh mindössze 120 pC (pikocoulomb) töltést hordoz, ám 600 pC töltésmennyiség, vagyis kb. 5 poszméh látogatása hatására már érzékelhetően erőteljesebb a petúnia illata. Ezután kísérletet végeztek egy leföldelt rúd és egy elektromosan töltött műanyag golyó segítségével, s ezekből kiderült, hogy nem elég az érintés a virágnak, csak akkor reagál illatozással, ha „szikra” is van az érintésben. A töltést hordozó golyó érintését követően a virágok a méhek érintésével azonos mértékben bocsátottak ki illatanyagokat!

A virágok gyakorlatilag kihasználják a méhek elektromosságát, hisz feleslegesen nem kell termelniük az illatanyagaikat, ha nincsenek jelen az ezzel megcélzott beporzók. Ha viszont a beporzók megjelennek, nő az illat, hogy ezzel még több beporzót vonzzon magához a növény.

Az élőlények elektromosságáról rendkívül keveset tudunk, a mostani vizsgálatok egy eddig ismeretlen kapcsolatot tártak fel a méhek és a növények közt.