A hangyalesők lejtőinek titka

Mintha csak bombatölcsérek tarkítanák a tájat, úgy néz ki a hangyaleső lárvái által lakott laza talajú terület. A lárvák maguk nem láthatóak, a homokos taljban rejtőznek a gondosan kiásott gödör alján, s várják, hogy valami belepottyanjon a gödörbe. Mivel a gödröcskék fala meredek, igen nehéz kimenekülni belőlük, a felfelé igyekvő rovar gyakran visszacsúszik, a mélyben várakozó állkapcsok közé.

Egy új, a Journal of the Royal Society Interface folyóiratban közzé tett német–dán kutatás szerint a hangyalesők lárvái jóval aktívabban segítik azt, hogy a zsákmány ne tudjon elmenekülni, mint eddig hittük. Amikor a lárva észleli, hogy csúszik lefelé a gödörben a vacsorája, a fejének mozgatásával homokszemcséket dobál, kotor az állatra, ezzel is nehezítve annak menekülését. Ezzel a dobálással a zsákmány számára egyre nehezebben járhatóvá válik a lejtő.

A kutatók laborkísérletekkel és modellezéssel vizsgálták a hangyalesőket és zsákmányaikat. A laborkísérletek során precízen megmérték a gödrök lejtőszögeit a homokdobálásos események előtt és után, illetve videókat készítettek a zsákmány mozgásáról. Emellett mesterséges (nem hangyaleső által készített) gödrökből elszökni próbáló rovarok mozgását is vizsgálták.

Hangyaleső lárvái által épített gödrök, mint megannyi apró bombatölcsér. Forrás: inaturalist

Az elemzésekből az derült ki, hogy amint a lárva megérzi a zsákmány lábai okozta rezgéseket, nekiáll homokkal dobálni azt, egyre gyorsabb ütemben. A zsákmány előtt a lejtő ettől a dobálástól átlag 3,44 fokkal meredekebbé válik, és az emiatt kialakuló apró lejtőcsuszamlások fokozatosan a gödör alja felé, a hangyaleső „szájába” terelik a zsákmányt. A homokdobálás amellett, hogy tereli a zsákmányt, a lejtő átlagos meredekségét is fenntartja, hisz a lejtőn taposó zsákmány ezt a taposásával igyekszik csökkenteni. A lárva nélküli, mesterséges gödrökben végzett kísérletek ezt megerősítették: ahol nincs karbantartó homokdobálás, ott a csapdába esett állat taposása szépen kilapítja annyira a lejtőket, hogy azon már ki is tud mászni a gödörből az állat.

Azt korábban már feltételezték, hogy a homokdobálás aktívan segíti a zsákmányejtést, most azonban az is kiderült, hogy ez pontosan milyen folyamatok révén valósul meg. A mechanikailag instabil lejtőjű gödrök, pont az instabilitásuk miatt folyamatos karbantartást igényelnek, ami ellensúlyozza a zsákmány léptei miatti változásokat.