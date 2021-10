23 amerikai faj lekerül a védettek listájáról – kihalás miatt

Minden érintett faj esetében rendkívül szigorú ellenőrzéseket és tudományos kutatásokat végeztek, amelyekből megbizonyosodtak arról, hogy a fajok valóban kihaltak, s ennek okán le kell kerülniük a védett fajok listájáról. A törvényi védelem e fajok számára túl késő volt már.

A rossz hírek mellett azonban jó is van: 54 faj azért kerülhet le e listáról, mert az eseteikben a védelemnek köszönhetően stabilizálódott az állomány, 56 másik faj esetében pedig csökkent a veszélyeztetettség mértéke. 60 további faj esetében folyamatban vannak a vizsgálatok, amelyek igen nagy valószínűséggel megerősítik, hogy ezek törvényi védelmére sincs már szükség, vagy csökkenthető a védettség mértéke. Sok-sok fajt pedig eleve azért nem kellett védelem alá vonni, mert már ezt megelőzően civil- és őslakos szervezetek, magánszemélyek összefogása segítette őket át egy időben észlelt krízisen.

Királyharkály pár egy 1935-ben készült fotón Forrás: wikimedia commons

A kihalás miatt lekerülő fajok közt 8 édesvízi kagyló szerepel az ország délnyugati régiójából, ezek a leginkább érzékeny fajok, mivel csak abszolút tiszta folyókban, patakokban képesek megélni. 11 faj Hawaii és a Csendes-óceán más, amerikai fennhatóságú szigetein élt egykor. Hawaii a kihalásokkal az egyik legsúlyosabban érintett helyszín a világon. Amióta a polinézek a szigetekre érkeztek, a velük érkező patkányok, kutyák, disznók és más behurcolt állatok, valamint a vadászat miatt 71 madárfaj halt ki. Amikor később a fehér ember is megérkezett, újabb 24 madárfaj pusztult ki. És ezek csupán a madarak voltak… Hawaiin és a többi csendes-óceáni, USA-hoz tartozó szigeten 650 faj szerepel a védettek listáján, ezek jórészt azért is veszélyeztetettek, mert egy-egy helyszínen endemikusak, vagyis egyedül ott fordulnak elő. Ezeknek a fajoknak egy egészen kis, helyi katasztrófa is a végzetet jelentheti.

Guam szigetéről kihalt a Mariana-szigeteki repülőkutya Forrás: wikimedia commons

Néhány az érintett, kihalás miatt lekerülő fajok közül:

királyharkály ( Campephilus principalis) , az USA legnagyobb termetű fakopáncsa, amelyet 1944 óta nem láttak, de csak 1967-ben vált védetté

, az USA legnagyobb termetű fakopáncsa, amelyet 1944 óta nem láttak, de csak 1967-ben vált védetté Semper-pápaszemesmadár ( Zosterops conspicillatus ), amely Guam szigetén élt, egészen 1983-ig, akkor látták utoljára, egy évre rá kapott védettséget

), amely Guam szigetén élt, egészen 1983-ig, akkor látták utoljára, egy évre rá kapott védettséget Mariana-szigeteki repülőkutya, e gyümölcsevő denevér szintén Guam szigetén él, utoljára 1968-ban látták, védettséget 1984-ben kapott

Kauaʻi nukupuʻu ( Hemignathus hanapepe ), egy gyapjasmadárfaj, egykor a Hawaii Kauaʻi szigetén élt, utoljára 1899-ben látták, védettséget 1970-ben kapott.

), egy gyapjasmadárfaj, egykor a Hawaii Kauaʻi szigetén élt, utoljára 1899-ben látták, védettséget 1970-ben kapott. és, hogy egy kagyló is legyen, a Epioblasma turgidula, amely1972-ben került utoljára szem elé, és 1976-tól kapott védettséget.

Epioblasma turgidula Forrás: wikimedia commons

A Biden-kormány a biodiverzitási és klímaváltozási krízis hatásainak ellensúlyozására hozott törvénye szerint a vizek és földterületek 30 százalékának természetes voltát visszaállítják 2030-ra, az egy évtizedre tervezett program szerint mindez a nemzet egészsége, gazdasága és jólléte szempontjából kiemelten fontos lépés.