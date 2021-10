Egy évtized alatt a korallok 14 százaléka veszett el

Egy friss jelentés alapján 2009 és 2018 között a világ koralljainak mintegy 14 százaléka pusztult el – számol be az AFP. Az élőlényekre a szennyezés és a halászat is komoly fenyegetést jelent, a legnagyobb probléma ugyanakkor az éghajlati átalakulás. A legsúlyosabban érintett területek Dél-Ázsia, a Csendes-óceán, az Arab-félsziget és Ausztrália környéke.

„A klímaváltozás a legnagyobb veszély a világ zátonyaira” – mondta Paul Hardisty, az Ausztrál Tengertudományi Intézet igazgatója. Az üvegházhatású gázok kibocsátásához köthető extra hő több mint 90 százalékát az óceánok nyelik el, ami a vízi létformákat, köztük a korallokat fenyegető tengeri hőhullámokhoz vezet. Egy 1998-as esemény például olyan súlyos korallfehéredést okozott, amelyben a virágállatok 8 százaléka elpusztult.

Bár a zátonyok viszonylag kis területet foglalnak el, csak a tengerfenék 0,2 százalékát borítják be, így is a tengeri állat- és növényfajok legalább egynegyedének adnak otthont. A korallok az emberek számára is elengedhetetlenek, hiszen táplálékot és megélhetést biztosítanak, ráadásul védik a partokat a viharok hatásaitól.

2009 és 2018 között a pusztulás nagyon változó volt régiónként. Kelet-Ázsiánál a zátonyok vesztesége 5 százalék körül alakult, a Csendes-óceán keleti, trópusi területen viszont az arány a 95 százalékot is elérte. Inger Anderson, az ENSZ Környezetvédelmi Programjának ügyvezető igazgatója szerint 2009 óta több korall pusztult el világszerte, mint amennyi Ausztráliánál él.

Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) előrejelzése alapján ha a globális felmelegedés mértéke az iparosodás előtti szinthez képest eléri az 1,5 Celsius-fokot, a korallok 70-90 százaléka veszhet el. 2 Celsius-fokos felmelegedés esetén az élőlények kevesebb mint egy százaléka maradhat fenn. A felszíni átlaghőmérséklet már most 1,1 Celsius-fokkal magasabb az iparosodás előtti periódushoz képest.

Az adatok alapján egyes korallok ellenállóbak, és képesek felépülni. Ez némi reményre ad okot, a szakértők szerint ugyanakkor mihamarabbi intézkedésekre van szükség.