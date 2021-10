Kiválasztották a 2021-es év legjobb természetfotóit

Forrás: Laurent Ballesta/ Wildlife Photographer of the Year

95 országból érkezett az a több mint 50 ezer fotó, melyek közül az Év természetfotósa cím birtokosa és a kategóriagyőztesek kerültek ki.

2021-ben a fődíjat Laurent Ballesta (Franciaország) nyerte a Teremtés című víz alatti felvételével. A nyertes nemcsak fotográfus, hanem biológus is, ez ismeretekkel segítette hozzá a felvétel elkészítéséhez. A képen egy csapat fűrészes sügér látható, amint épp kiiramodnak az ikrából és spermából álló víz alatti felhőből. A halak ívására minden évben a júliusi telihold idején kerül sor Francia Polinézia vizeiben, ahová a fotós és segítői öt éven át lejártak, mígnem sikerült a nyertes felvételt elkészíteni. A fűrészes sügér a túlhalászás miatt fenyegetett státusú, ám a Fakarava-atollban, vagyis a lagúnában, ahol a felvétel született, a terület védelmének köszönhetően bátran szaporodhat a hal.

Ballesta a NatGeo olvasóinak is ismerős, legutóbbi írása és fotói a 2021. májusi magazinban jelentek meg: 28 nap a tenger mélyén címmel.

Az év ifjú természetfotósa címet egy 10 éves indiai fiú, Vidyun R Hebbar nyerte el ezzel a felvételével. Forrás: Vidyun R Hebbar/ Wildlife Photographer of the Year

Az Év ifjú természetfotósa címet az indiai, jelenleg még csupán 10 éves Vidyun R Hebbar nyerte el a Kupolaház című felvételével, amely egy különleges pókhálót és lakóját mutatja be. A fénykép, amellett, hogy az aprócska, lábaival együtt is csak 15 milliméteres állatot és szövevényes, kupola alakú hálóját megmutatja, a háttérben elsuhanó tuktuk (motoros riksa) élénk színeit is kölcsön veszi, ezek összhangjával nyerte el a bírák tetszését a fotó. Hebbar, aki 3 éves kora óta fényképez, édesapja tanításának köszönhetően, először 8 éves korában jelentkezett a fotós világversenyre, az elve az, hogy a közvetlen környezetében, utcán, parkban élő, ám észre sem vett állatokat megjelenítse felvételein.

A két fődíj nyertesét a 19 kategória győztesei közül választották ki, idén új kategóriákat is bevezetett a zsűri, úgymint az Óceánok – átfogóbb kép, és Vizes élőhelyek – átfogóbb kép, e kategóriákban ezen igen fontos ökoszisztémák megjelenítése a cél. A zsűri olyan szempontokat értékelt, mint az eredetiség, a kép által elmondott történet, a technikai kiválóság, és az etikus fotózás. A 100 legjobb kiválasztott képet a Londoni Természettudományi Múzeumban, majd vándorkiállításon a világ számos helyén megcsodálhatja majd a közönség.

A hazai versenyzők közül Koncz-Bisztricz Tamás és Potyó Imre felvételeit emelte ki a zsűri és részesítette dicséretben.

Potyó Imre egy apró erdei tavacskában lerakott békapetéket mutatta be művészi felvételén. Az éj sötétjében a békapetéken megcsillanó lámpafény csillagruhába öltöztette a jövő békagenerációját. Forrás: Potyó Imre/ Wildlife Photographer of the Year

Ki gondolná, hogy egy légy is szerezhet elismerést egy fotósnak? Koncz-Bisztricz Tamás otthona közelében egy tócsán fotózta a víz felületi feszültségét kihasználó legyet, amely a képének köszönhetően fényekben fürdő balerinának érezhette magát egy pillanatra. Forrás: Koncz-Bisztricz Tamás/Wildlife Photographer of the Year