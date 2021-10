Jaguárok étlapjára kerülhet a kutya

Mahahual egy apró halászfalu volt, amelyben azonban rengeteg turista fordul meg. A lakosság száma a turizmusnak köszönhetően erősen nő, így számos család a korábbi falu határain kívül telepedett le, néha beköltöztek a jaguárok élőhelyére. Mivel a legtöbb ember tart házőrző kutyát, ezért a jaguárok kihasználhatták ezt a lehetőséget a könnyű élelemszerzésre. Az éjjel a házak közt sétáló jaguárok nem egyszer kutyát vacsoráztak.

A haszonállatok jaguártámadásait sok helyen és jól dokumentálták, azonban a kutya vagy más ilyen jellegű háziállatok esetében csak anekdoták szóltak a támadásokról. A kutatók most tüzetes vizsgálatot végeztek, mivel a hasonló támadások súlyos konfliktushoz vezethetnek az ember és a vadállat közt, főleg, ha olyan állatokat támad meg a jaguár, amelyhez az ember érzelmileg is kötődik. A kutatásról a Pensoft kiadóvállalat számolt be, ez a tanulmányt megjelentető Neotropical Biology and Conservation szakfolyóirat kiadója (vigyázat, a tanulmányban megrázó fotók szerepelnek!).

Fotó egy jaguárról, amely éjszaka a falu házai közt keresi az élelmét. Forrás: Pensoft / Victor Rosales

Mintegy 10 év jaguár-kutya konfliktusainak dokumentálása szerint az itteni jaguárok viselkedése nagyban hasonlít ahhoz, amit Indiában az ott honos leopárdoknál tapasztaltak: a leopárd a haszonállatokkal szemben már előnyben részesíti a kutyákat, és a kutyák az étrendjük fontos részévé váltak. Azt érdemes tudni, hogy Indiában több tízmillió a kóbor kutya, és miattuk évente kb. 20 ezer ember hal meg veszettségben, így nem mindenki haragszik a leopárdokra.

A mexikói jaguárok ugyanúgy támadnak a kutyára, mint az indiai leopárdok: éjszak indulnak bevetésre és az állat háta, tarkója a célpont, hogy elkerüljék az ellentámadás. A legtöbb kutyát a száraz évszakban ejtik el a jaguárok, amikor eleve kevesebb a vadon élő zsákmányállatuk, és persze az is lényeges, hogy a kutyát sokkal könnyebb elejteni, mint a vadállatokat.

A kennel a kutyáknak a jaguár ellen, ám ezzel tulajdonképpen a jaguárt védik – és a tengeri teknősöket (a kutyáktól). A kutyákat éjszakára zárják csak be. Forrás: Pensoft / Francisco Rubén Castañeda

2017-ben a faluban elkezdtek a kutyák számára éjjeli menedékeket építeni, drótkerítéssel védett nagy ketreceket, ahonnan a jaguár nem tudja őket kiemelni, eddig 38 ilyen kennel épült. Emellett a kutyák ivartalanítási és oltási kampánya is zajlik, ez utóbbival a két faj közti kórokozó-átadást gátolják meg. A kutatásnak köszönhetően világossá vált, miként alkalmazkodnak a jaguárok a változó és emberlakta környezethez.