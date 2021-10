Partfalak egyik legkorábbi hódítói

A még nem használt, friss partfalakat különösen kedvelik, hisz ezek még mentesek a fészekparazitáktól. Számukra megfelelő lakóhelyek a természeti erők behatása során, általában erózió útján keletkeznek, de mivel érintetlen területek már nincsenek Magyarországon, ezért mi emberek is megtanultuk, hogy ezeknek a védett madaraknak hogyan segítsünk.

A videóban azt szeretnénk bemutatni, hogy munkánk eredményeképpen, a Grassland LIFE IP projekt során, a Győrhöz tartozó 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred gyakorlóterén lévő feltöltődött, illegális motokrossz edzések során rongált tavat és partfalakat hogyan lehet rekonstruálni, hosszú tervezési folyamatokat követően. A partfal-rekonstrukció célja, hogy a csivitelő partifecskéknek és a gyakran velük vegyes telepekben élő fokozottan védett gyurgyalagoknak új otthont teremtsen.

Ez az otthon azonban időszakos, áprilistól októberig tart, mert a partifecske vonuló madár, a telet Afrikában tölti. Az idő kihasználása azonban így is tökéletes, hiszen a párválasztástól, tojásrakástól a kotlási, kikelési és fiókaetetési időszakon keresztül a kirepülésig a partfalban, vagy annak környékén tartózkodnak. Társas madarakként azonban fontos az élőhely nagysága, hossza is, mert kis kiterjedés esetén azok a madarak, amiknek nem jut hely, tovább keresgélve rosszul is megválaszthatják a költőhelyet, csapdába eshetnek építési területeken, rézsűk falában.