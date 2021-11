Sas, sok ezer kilométerre az otthonától

Az óriásrétisas (Haliaeetus pelagicus) bár szárnyfesztávolságban elmarad a hárpia és a majomevő sas mögött, testtömegét illetően világelső a sasok közt. Az állat Oroszország, Korea, Kína és Japán területén, a Csendes-óceán északi partvidékén él és vadászik, fő élőhelye Kamcsatka és a Tengermelléki határterület, elsősorban halakat fogyaszt, időnként vízimadarakat is elejt. Nyílt vízhez, tengerhez kötött életmódja ellenére azért rétisas a neve, mert a rétisasformák rokonságába tartozik. Bár néha elhagyja a szigorúan vett élőhelyét, kóborol, és néhány évente felbukkan Alaszka legnyugatibb részén, ám eddig ennél keletebbre, s főként az Atlanti-óceán közelében sosem látták.

Wanna know something cool?

The Steller’s Sea Eagle being seen right now in New Brunswick, is the same bird that was photographed near Denali in Alaska in August of 2020 … and almost certainly the same one that was photographed in Texas in March of this year! pic.twitter.com/K26GUX6sfM

— 𝕭𝖊𝖆𝖘𝖙 𝖔𝖋 𝕭𝖎𝖗𝖉𝖎𝖓’ (@GREGNEISE) July 9, 2021