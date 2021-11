Újabb magyar képek a vadon művészetét bemutató pályázaton

Forrás: Mohammad Murad/WildArt Photographer of the Year

A WildArt Photographer of the Year (vadon művészete) egy új pályázat, amelyet természetfotósok hoztak létre, illetve zsűriznek. A versenyben 2021 első tíz hónapjában tíz kategóriában küzdenek meg egymással a legszebb természeti képek – a pályázattal kapcsolatos eddigi cikkeinket itt olvashatja. Minden egyes fordulóval más-más természetvédelmi ügyet támogatnak, az egyes kategóriák nyertesei pedig a végső győzelemért is versenybe szállnak. A pályázaton a magyar fotósok meglehetősen jól szerepelnek, még kategóriagyőztes is van a hazai nevezők között.

A most bemutatott mozgás tematika a kilencedik, a fordulóra szeptemberben lehetett nevezni. A kategóriát Jari és Kaisa Peltomäki javasolta, a finn házaspár Finnature nevű cége Finnországban és Észak-Norvégiában vezet madárfigyelő és természetfotós túrákat. Peltomäkiék úgy döntöttek, a fordulóval egy, a szakállas bagoly fészkelését segítő helyi kezdeményezést támogatnak.

A kategória győztese a kuvaiti Mohammad Murad lett, aki afrikai elefántokat örökített meg Tanzániában (a fotó a nyitóképen látható). A fotós a harmadik díjat is elhozta egy oroszlánról készült felvételével.

Forrás: Mohammad Murad/WildArt Photographer of the Year

A második helyen az Egyesült Királyságban élő Ben Pulletz végzett. A fotós épp kanadai ludakat figyelt meg, amikor egy őz bukkant fel.

Forrás: Ben Pulletz/WildArt Photographer of the Year

A kiemelt képek között magyar fotósok alkotásait is megtalálni. Daróczi Csaba egy tölgy-pávaszem örökített meg éjfél előtt, miközben barátjának segített, aki tudományos céllal fotózott lepkéket.

Forrás: Csaba Daróczi/WildArt Photographer of the Year

Daróczi Csaba egy másik felvételét is említésre méltónak találta a zsűri. Ezen egy vaddisznó látható, amelyet a fotós egy vadászlesből pillantott meg.

Forrás: Csaba Daróczi/WildArt Photographer of the Year

Krizák István egy esős májusi napon virágokat fotózott, amikor az aljnövényzetben éticsigákra lett figyelmes. Arra jutott, hogy az állatok jó alanyok lesznek, ezért egy esernyővel és vakuval megfelelő környezetet teremtett a képek elkészítéséhez.