Érző lényekké nyilvánítanák a polipokat az Egyesült Királyságban

Kibővítették az Egyesült Királyság állatjóléti törvényjavaslatát – számol be a kormány oldala. Az új jogszabály értelmében a lábasfejűek és a rákfélék érző lények.

A London School of Economics and Political Science a kormány megbízásából folytatott vizsgálatot, és arra jutott, hogy komoly tudományos bizonyíték áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy a tízlábú rákok és a fejlábúak éreznek. A törvény eddig minden hátgerinccel rendelkező fajt ismert el érzőnek, sok más gerinctelennel ellentétben ugyanakkor a tízlábúaknak és a lábasfejűeknek is komplex központi idegrendszerük van, ami az érzőképesség egyik legfontosabb jellemzője.

Érdemes kiemelni, hogy az új döntésnek nem lesz közvetlen hatása a jelenlegi halászati előírásokra. A jogszabály módosítása inkább a későbbi döntéshozatalt fogja befolyásolni.

Zac Goldsmith állatjóléti miniszter szerint az Egyesült Királyság mindig is vezető volt az állatjólét területén. A törvény biztosíték lehet arra, hogy az új jogszabályok kidolgozásakor figyelembe vegyék az állatjólét kérdéseit. Amennyiben elfogadják a javaslatot, olyan szakértőkből álló bizottságot fognak felállítani, amely ellenőrizni fogja a kormány vonatkozó döntéseit.