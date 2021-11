Elpusztult a Bükkben befogott szervál

Az állat boncolása után megállapították, hogy halálát koronavírus okozta – írták a közleményben. A trópusi állat befogása előtt napokig étlen-szomjan kóborolt a hidegben, szervezete legyengült, így az állatorvosoknak nem sikerült megmenteni az életét.

A szervál a macskafélék családjába tartozó faj, Afrikában, a Szaharától délre eső területeken őshonos, ezért magától biztosan nem kerülhetett Borsod és Heves megye határvidékére. Valószínűnek tartják, hogy a „bükki szervál” korábban házikedvenc volt, és megszökött tartójától, vagy szándékosan engedték el.

Tájékoztatásuk szerint a koronavírus-járvány kitörése óta a világ számos állatkertjében mutatták ki a vírust egzotikus macskafélék szervezetéből. Az első ilyen eset 2020 tavaszán történt a Bronx-i állatkert nagymacskáinál. A betegség a legtöbb állatnál enyhe lefolyású volt, de például egy nebraskai állatkertben három hópárduc pusztulását a koronavírus okozta.

A Fővárosi Állat- és Növénykert hangsúlyozta, hogy már a járvány magyarországi megjelenésekor – még azelőtt, hogy az első állatkerti esetek ismertté váltak volna – számos olyan elővigyázatossági intézkedést vezettek be, amely minimálisra csökkentette annak esélyét, hogy az állatkerti állatok megfertőződjenek. Ennek is köszönhető, hogy a városligeti intézményben eddig egyetlen állatot sem fertőzött meg a vírus.

Kiemelték, hogy a bükki szervál nem számít állatkerti esetnek, mivel egy kívülről bekerült, mentett állatról van szó. A szervált az állatkert többi lakójától elkülönítve, a karanténszabályoknak megfelelően helyezték el. A szerválról gondoskodó állatkerti szakemberek mindegyike védettséggel rendelkezik, de a biztonság kedvéért minden érintett munkatársnál koronavírus-tesztet is végeznek.