Felmérik a hatalmas rejtett gombahálózatokat

Először fogják felmérni a világ felszín alatti gombáinak óriási hálózatait – számol be a The Guardian. A Jane Goodall tanácsadásával folyó projekt célja az, hogy hozzájáruljanak a gombák és a talaj védelméhez, illetve növeljék az élőlények szénelnyelő képességét.

A gombák a szén-dioxid felhasználásával óriási hálózatokat építenek ki a talajban, amelyek a gyökerekre kapcsolódva segítik a tápanyagok áramlását, egyes gombák gazdanövényük foszforjának 80 százalékát biztosítják. Az ilyen szimbiózist mikorrhizának nevezik. A gombahálózatok több kilométer hosszúak lehetnek, és létezésük elengedhetetlen a talajbiodiverzitás és a tápanyagkörforgás számára, mégis alig tudni róluk valamit.

A szakértők úgy vélik, hogy sok helyen a mikorrhiza kapcsolatok veszélyben vannak a mezőgazdaság, az urbanizáció, a szennyezés, a vízhiány és a klímaváltozás miatt. A Society for the Protection of Underground Networks (SPUN) új projektjében 10 ezer mintát fognak gyűjteni olyan helyszíneken, ahol nagy arányban vannak jelen a mikorrhizák. Az egyes területeket mesterséges intelligencia segítségével azonosítják.

Jane Goodall szerint a felszín alatti gombahálózatok megismerése elengedhetetlen a talaj védelméhez. Az SPUN nemzetközi csapatában kanadai, amerikai, holland, francia, német és egyesült királyságbeli szakértők dolgoznak. Az első mintagyűjtést 2022-ben végzik Patagóniában, az adatok révén megtalálhatják a legfenyegetettebb helyszíneket.

Ilyen típusú vizsgálatot eddig nem folytattak, a kutatók többsége a felszíni gombákra fókuszált. „A gombahálózatok alapozzák meg az életet a Földön. Ha a fák a bolygó tüdői, akkor a gombahálózatok a keringési rendszerek. Ezek a hálózatok nagyrészt feltáratlanok” – mondta Mark Tercek, a Nature Conservancy korábbi igazgatója és az SPUN tagja.