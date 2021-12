Ön is szavazhat az év természetfotójára

Forrás: ©Joan de la Malla, Wildlife Photographer of the Year

A Londoni Természettudományi Múzeum által megszervezett az Év Természetfotósa (Wildlife Photographer of the Year) verseny a legismertebb természetfotó-pályázat a világon. A megmérettetésen zsűri választja ki a legjobb felvételeket, de az érdeklődőknek is van lehetőségük voksolni.

A közönség 25 kép közül válogathat, szavazni ezen a linken lehet. A győztest 2022 februárjában fogják bemutatni, december 9-ig pedig lehet még nevezni a következő, 58. pályázatra. A mostani döntős felvételeket mintegy 50 ezer kép közül választották ki, a fotósok 95 országot képviselnek.

A válogatott felvételek változatos tematikájúak, különleges helyszíneken, más-más technikával készültek. A holland Jeroen Hoekendijk egy alaszkai mérsékelt esőerdőben örökített meg egy feketemedve-bocsot. Képén a mohás faágon szunyókáló kicsit egy sas figyeli.

Forrás: ©Jeroen-Hoekendijk-Wildlife-Photographer-of-the-Year

A kínai Csiang Guo a Lisan Nemzeti Vadrezervátumban dokumentált két aranyfácánt. A hímek folyamatosan helyet cseréltek egy rönkön, néma táncot lejtve a hóesésben.

Forrás: ©Qian Guo, Wildlife Photographer of the Year

A szintén kínai Zsang Csiang a Csinling-hegységbe látogatott, hogy megfigyelje az arany piszeorrú majmokat. A térségben található a veszélyeztetett faj egyetlen élőhelye. A fotós egy pihenő, ölelkező párost, egy nőstényt és egy fiatal egyedet örökített meg.

Forrás: ©Zhang Qiang, Wildlife Photographer of the Year

Az amerikai Ashleigh McCord a kenyai Masai Mara Nemzeti Rezervátumban tett látogatása során lett figyelmes két hímoroszlánra. A heves esőben az egyik állat odafeküdt társa mellé, fejével védve a víztől.

Forrás: ©Ashleigh-McCord-Wildlife-Photographer-of-the-Year

A kanadai Jo-Anne 2020 elején utazott Ausztráliába, hogy dokumentálja a helyi bozóttüzek hatásait. Az Animals Australia állatvédő szervvel együtt dolgozva leégett területekre is bejuthatott, így figyelhetett meg egy keleti szürke óriáskengurut kicsinyével a Victoria állambeli Mallacootánál.

Forrás: ©Jo-Anne McArthur, Wildlife Photographer of the Year

Antonio Liebana Navarro otthonában, Spanyolországban készített felvételt egy ibériai hiúzkölyökről. A fotós egy általa vezetett védelmi projekt során látta meg az állatot Peñalajo közelében. Az ibériai hiúz az élőhelyek pusztulása, a táplálék csökkenése, a járművek okozta baleset és az illegális vadászat miatt az egyik legfenyegetettebb macskafélének számít.