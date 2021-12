Instagramon fedeztek fel egy új kígyófajt

Virendar K. Bhardwaj amritszari Guru Nanak Dev Egyetem hallgatója a covid miatti lezárások okán otthonában, A csura-völgyi Csambában (Himácsal Prades állam) töltötte idejét, jobb híján a kertben, s annak közvetlen környékén járkált, és minden állatot lefényképezett, ami csak eléje került. Amint a Pensoft Kiadó beszámolt róla, az állatfotóit Instagramján tette közzé: rovarok, gyíkok, békák, kígyók népesítették be a fotógyűjteményét.

Aztán egy kis termetű kukri kígyó (Oligodon nembe tartozó kígyó) került ki, amelyre lecsapott a Nemzeti Biológiai Kutatóközpont (NCBS) szakembere, Zeeshan A. Mirza, amint meglátta a fotót, és egy kollégájával való gyors eszmecserét követően rögtön felvette a kapcsolatot a fotóssal.

Első pillantásra a kígyó egy közönséges kukrinak (Oligodon arnensis) tűnt, azonban egy szakértő számára volt néhány furcsa részlet az állaton.

A kígyófaj eredeti élőhelyén Forrás: Evolutionary Systematics

Virendar 2020. június 5-én tette fel az első fotót a kígyóról, majd a hónap végére, alapos keresgélést követően még két egyedet talált, ez már elegendő volt ahhoz, hogy az azonosítást el lehessen végezni. A szükséges DNS-vizsgálatokkal megbizonyosodtak arról a szakemberek, hogy a gyanú helyes volt, eddig ismeretlen fajt sikerült a fiatalembernek felfedeznie. Eztán a kb. 30 centis kígyó külső jegyeit is össze tudták hasonlítani a szakirodalomban szereplő, ismert fajokéval, mikro-CT vizsgálatok alapján is elemezték, más fajokkal hasonlították össze a kígyót, és ezek az eredmények is azt igazolták, hogy új fajról van szó. Az Evolutionary Systematics szakfolyóiratban közzé tett tanulmányból az új faj tudományos nevét is megtudhattuk: Oligodon churahensis, ezt a Csura-völgy alapján kapta, ahol Virendar felfedezte az állatot.

Zeeshan A. Mirza elmondta: „Igazán izgalmas az, ha az ember a saját hátsó kertjét végigkutatja, rábukkanhat nem dokumentált fajokra. Az emberek szívesen utaznak el távoli pontokra, ahol a biológiai sokféleség nagy, azzal a reménnyel, hogy új fajokra bukkannak, miközben könnyen lehet, hogy a saját udvarukban is rátalálhatnának.”

A Himalája nyugati része gyengén felmért terület, különösen a hüllők, kétéltűen terén, és csak az elmúlt években kezdtük megismerni e régió gazdagságát.

A digitális fotózás technikájának és a közösségi médiának köszönhetően világszerte egyre több fajt fedeznek fel úgy, hogy egy amatőr természetbúvár pillantja meg és fényképezi le valahol, majd szakértő szemek elé kerül a fotó.