Melegben gyorsabban öregszenek a békák

Az jól ismert tény, hogy a hidegvérűek életét jelentősen befolyásolja a környezeti hőmérséklet változása, és egyes laboratóriumi kísérletek azt sugallták, hogy az állatok – számos faj esetében – öregedését, illetve az ezzel kapcsolatos korai pusztulását is felgyorsítja a meleg. Egy nagy, nemzetközi összetételű kutatócsoport tagjai most vadon élő észak-amerikai és európai békafajokat vizsgáltak meg, hogy feltárják a pontos, természetben fennálló összefüggéseket, az eredményeket a PNAS folyóirata tette közzé. A vizsgálatokban ugyanazon fajok eltérő klímán élő csoportjait mérték fel. A kutatók a környezeti hőmérséklet és a csapadékmennyiség adatait vetették össze a békák öregedése és az ezzel összefüggő elpusztulása adataival, négy faj esetében, 1990-2019 közti időszakban született felmérések alapján. A békafelmérések helyszíneire az időjárási adatokat is összegyűjtötték, és kiszámolták az átlaghőmérsékletet és csapadékot az egyes évekre.

A kétéltűek életének számos mozzanatát befolyásolja a környezeti hőmérséklet, a peterakástól kezdve az ivaréretté váláson át az éves aktivitásig. Melegebb helyeken, illetve melegebb időben nő az anyagcsere, aktívabbak a békák, míg hidegben hosszabb időt töltenek dermedt állapotban, rendkívül kismértékű anyagcserével. Ezek miatt is ideális modellállatok a klíma hatásainak vizsgálatára.

Az adatelemzésekből arra jutottak a szakemberek, hogy a vadonban szoros kapcsolat áll fenn az emelkedő hőmérséklet és a békák öregedése, pusztulása között: melegebb helyeken, magasabb átlaghőmérséklet esetén gyorsabban öregednek, és hamarabb elpusztulnak. Ez azzal is járt, hogy csökkent a békák átlagos élettartama. A vizsgált fajok közt egyedül az Alaszkától Mexikóig tartó elterjedési területű Anaxyrus boreas nevű varangyfaj mutatott eltérést: bár szintén gyorsabban öregedett melegben, ez nem járt együtt azzal, hogy hamarabb el is pusztultak a faj egyedei.

A csapadékviszonyokkal csak egészen elhanyagolható mértékű összefüggést találtak, csak a hosszan tartó aszályok voltak hatással a békák élettartamára.

A felgyorsult öregedés a kutatók szerint a lerövidülő hideg évszakhoz köthető, vagyis ahhoz az időhöz, amelyet a békák nyugalomban, lecsökkent anyagcserével töltenek, vagyis a hosszabb meleg időszakban felgyorsult anyagcserével áll összefüggésben az öregedés sebessége.

Sajnálatos módon ez a felgyorsuló békaélet tovább csökkentheti a kétéltűek, már ma is igen ingatag túlélési esélyeit.