Magyar sikersorozat a művészi természetfotók versenyén

Forrás: Tökölyi Csaba / WildArt Photographer of the Yea

A Wildart Photographer of the Year versenye egész évben zajlott, 10 hónapon át 10 külön kategória szerint várták a beérkező felvételeket – ezekről a havi eseményekről több alkalommal beszámoltunk mi is, hiszen év közben is sorra jöttek a hazai sikerek. Most azonban, az idén először megrendezett verseny, éves összesített eredményeit is kihirdették, és a korábbi kategóriagyőzelmek után már nem nagy meglepetés, hogy újabb magyar sikerekről számolhatunk be!

A versenyre 47 ország mintegy 700 fotósától 10500 kép érkezett be, holott ez még a verseny első éve csupán. A a képek láttán bízhatunk benne, hogy a fotósok művészi érzékére inspiráló kihívás még több résztvevőt vonz, és reméljük, hogy a későbbi évek is számtalan magyar sikert hoznak majd!

Tökölyi Csaba a körülményeket is megörökítette a díjnyertes felvétele helyszínén. Forrás: Tökölyi Csaba

A verseny fődíját Tökölyi Csaba nyerte el, a Fülöp-szigeteken készült, cetcápák és turisták csoportját bemutató csodás felvételével, amely egyébként a monokróm kategóriát is megnyerte szeptemberben. A felvételről így számolt be a fotográfus: „Halászok etetik az Oslob (Fülöp-szigetek) környéki cetcápákat, miközben sznorkelezők népes csapata csodálja a látványosságot. A hely rendkívül népszerű, látogatók ezreit vonzza. A helyzet mégsem idilli: bár szoros szakértői ellenőrzés alatt működik, az oslobi cetcápa-megfigyelő merülések megítélése korántsem egyértelmű. Habár az állatokat már nem mészárolják le, mint korábban, a folyamatos táplálék jelentette csábítás megváltoztatja a migrációs útvonalakat, esetenként az állatok hetek helyett hónapokig időznek itt. A megszokottnál később, illetve egyáltalán nem mennek tovább a szaporodóhelyekre. És bár hiába tiltják a látogatóknak az óriások érintését (pénzbírsággal és börtönnel fenyegetve), ez bizony elő-előfordul.

2017-ben, Fülöp-szigeteki látogatásom alkalmával volt szerencsém több alkalommal is Oslobnál találkozni ezekkel a békés óriásokkal. Készülékes merülés során és sznorkelezés közben is fényképeztem őket és környezetüket. Bár hatalmas élmény és örök nyomot hagyó találkozás volt, a körülmények és a tömegek jelenléte kijózanítóan sokkolóan hatott rám, és elgondolkodtatott azon, mennyire segítünk mi emberek valójában. De meg kell hagyni, a szervezők minden lehetséges módon próbálják kordában tartani a tömegeket, szervezik a mozgást és komolyan szankcionálják a kihágásokat. Idővel úgy gondolom, beáll majd egy olyan természetes ritmusa ezen műveletnek, amely mindkét fél számára kölcsönösen előnyös lehet.”

Daróczi Csaba egyik képe a 16 alkotásból álló nyertes portfólióban. Forrás: Daróczi Csaba / WildArt Photographer of the Yea

A legjobb portfólió első díjával Daróczi Csabát jutalmazta a zsűri. A nevét igen gyakran halljuk, akár hazai, akár nemzetközi versenyek díjazottjait ismertetik, és tudjuk, hogy eddig se álltak távol tőle a természetes mintázatok, színek, formák különlegességei, így ezt a versenyt mintha neki találták volna ki. A 16 felvételéből álló nyertes portfólió egy önálló kiállítás anyagának is megfelelő lenne!

Koncz-Bisztricz Tamás egyik kategóriagyőztes felvétele a napraforgó sorai közt ülő nyúlról. Forrás: Koncz-Bisztricz Tamás / WildArt Photographer of the Yea

Koncz-Bisztricz Tamás neve is ismerősen cseng olvasóinknak, most a fiatal fotósoknak kiírt 10 kategória versenyében 5 első helyet is szerzett. Ugyan a fődíjat sajnos nem ő nyerte, ám a kategóriák felében győzedelmeskedni legalább akkora dicsőség!

D’Artagnan Sprengel „Csillagok a föld alatt” című, barlangi világító lárvákat bemutató felvétele a fiatal fotósok közti elsőséget jelentette. Forrás: D’Artagnan Sprengel /WildArt Photographer of the Yea

A fiatal fotósok fődíját egy új-zélandi fiatalember, D’Artagnan Sprengel alkotása nyerte el, amely egy helyi barlangban élő, világító, ragadozó gombaszúnyog-lárvák „csillagképeit” bemutató felvétel. Talán nem véletlenül: a fiatal fotós elmondása szerint egyik kedvenc témáját az asztrotájképek jelentik.

A 2022-es versenyre már lehet nevezni, bízunk benne, hogy legalább ekkora sikert hoz majd a magyar fotósoknak a következő esztendő is!