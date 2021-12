Elhunyt Edward O. Wilson, korunk egyik legnagyobb biológusa

Edward Osoborne Wilson 1929. június 10-én született az Alabama államban lévő Birminghamben, majd gyerekkorában egy horgászbalesetnek következtében egyik szemére megvakult. Ezután nehézséget okozott neki a madarakat és más állatokat a terepen való megfigyelése, majd úgy döntött, a rovarokkal foglalkozik, hiszen ezeket mikroszkóppal is vizsgálhatja. Felsőfokú tanulmányait az Alabamai Egyetemen kezdte, ám hamarosan a Harvardra települt át, ahol megvalósíthatta álmát, rovarász lett, szakterületét a hangyák jelentették. Élete során több mint 400 hangyafajt fedezett fel. Az USA-ban ő észlelte az első tűzhangya-telepet.

Sokszínű érdeklődése a hangyák és más társas rovarok mellett az élővilág különféle tagjai közt fennálló kapcsolatokra is kiterjedt, így az élővilág és az ember kapcsolatára is. Őt tekinthetjük korunk biodiverzitás atyjának is. Számos ismeretterjesztő könyv szerzője (magyarul Az élet jövője, illetve a Minden egybecseng címűekkel találkozhattunk), de a National Geographic hasábjain is hosszú időn át rendszeresen jelentek meg írásai.

Az 1970-es évek elejétől aktív résztvevője a természetvédelmi törekvéseknek, számos szervezet tanácsadója, mint például a WWF (Természetvédelmi Világalap), számtalan kutatóexpedíción vett részt a világ különböző pontjain, alapvető szerepe volt az EOL (Encyclopaedia of Life – az Élet Enciklopédiája) megalapításában, ahol az 1,9 millió ismert élőlény digitális rendszerezése a cél. A legismertebb, hozzá fűződő projekt a Half-Earth, vagyis a Fél Föld projekt, amelyben azt a célt tűzte ki, hogy bolygónk felét vissza kell adni a természetnek ahhoz, hogy megállítsuk azt a kihalási hullámot, amelyet modern korunk tevékenysége indított el. E cél eléréséhez felmérésekre, és az élővilággal osztozó emberek oktatására, együttműködésére is szükség van. Darwin modern kori örököseként emlegeti a világ, munkásságát az általa létrehozott EO Wilson Biodiverzitási Alapítvány viheti tovább.

Myrmoderus eowilsoni Forrás: Wikimedia Commons

Élete során mintegy 40 díjat, elismerést, kitüntetést kapott természetvédelmi és biológiai munkásságáért, nevét viseli egy afrikai denevérfaj (Miniopterus wilsoni) és egy dél-amerikai hangyászmadár-faj (Myrmoderus eowilsoni) is.

Wilsont 2021. december 26-án, 92 éves korában, a Massachusetts államban lévő burlingtoni otthonában, álmában érte a halál.