A varjak megbecsülik értékes eszközeiket

Az új-kaledóniai varjú (Corvus moneduloides) az eszközeit arra használja fel, hogy segítségükkel olyan helyekről is ki tudjon szedni élelmet, ahová a csőre nem fér be, így például fák repedéseiből. Ehhez kétféle eszköze lehet a madárnak: vagy egy egyszerű, egyenes gally, vagy egy speciális, kampós gally. A második típussal kb. tízszer gyorsabban tudják kivenni az élelmet, így sokkal értékesebb eszköz. Korábban a skót St Andrews Egyetem kutatói kimutatták, hogy ezekre az eszköz-gallyakra nagyon vigyáznak, amikor épp nem használják őket: vagy stabilan ráállnak a lábukkal, vagy ideiglenesen bedugják egy közeli fakéreg-repedésbe.

Kérdés volt azonban, hogy vajon jobban vigyáznak-e a kampós, vagyis az értékesebb eszközre?

Az eLife szakfolyóiratban nemrégiben közzé tett tanulmányban a Max Planck Állati Viselkedéstani Intézet kutatói válaszolták meg a kérdést. A madarak a kampós eszközöket a ritkásan előforduló Desmanthus virgatus nevű tövises cserjéről választják le és nagy gonddal alakítják ki a megfelelő alakúra – vagyis sok energiát fektetnek az eszköz elkészítésébe. Az egyszerű eszköz egy csupasz gally, vagy levélnyél, amelyet az erdő talaján találtak a varjak, így nem kerül különösebb erőfeszítésbe a megszerzése.

A kutatók vadon befogott varjakkal végeztek vizsgálatokat. Először azt mérték fel, hogy vajon melyik típusú eszközt választják a varjak, ha a kutatók felkínálják nekik, majd egy következő kísérletben azt, hogy vajon jobban vigyáznak-e a kampós eszközökre. Az első kísérlet szerint a varjak elsöprő többségben a kampós eszközöket választották a felkínáltak közül, és hasonlóan nagy arányban óvták azután a madarak ezeket az értékes gallyakat. 92, illetve 94 százalékban úgy helyezték el a gallyakat, hogy azok véletlenül sem tudtak leesni – ilyen volt az, hogy ráálltak, vagy bedugták a lyukba, ahonnan előzőleg az élelmet emelték ki vele. (A másik esetben, amikor nem vigyáztak rá, egyszerűen csak lerakták a földre, vagy egy farönkre.)

Az összehasonlítások alapján nagyobb arányban volt a biztonságosan tárolt eszközök közt a kampós, illetve ezeket a kampós gallyakat gyakrabban tárolták a lyukakban a madarak. Ez azt is jelenti, hogy a varjak ugyanúgy képesek felfogni egy eszköz értékét, mint mi, emberek.

A most először használt vizsgálati módszerek arra is alkalmasak lesznek, hogy más eszközhasználó állatok, például csimpánzok eszközértékéről alkotott nézeteikre is fény derülhessen.