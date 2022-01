Magasabbra költözött számos ausztrál madár

Queensland északkeleti régiójában található az az UNESCO Világörökséghez tartozó Wet Tropics (Nedves Trópusok) terület, amelynek élővilága rendkívül sokszínű. Egy itt elvégzett, a madarakra vonatkozó, felmérésből kiderült, ahogy emelkedik a régió hőmérséklete, a síkvidéki fajok egyre inkább a magasabban fekvő területekre vonulnak. A régióban különösen sok az endemikus, vagyis csak itt honos élőlény, és jellemzőek a terület élővilágára a Gondwana-ról eredő csoportok. A terület változó klímamúltjából adódóan azonban a hegyvidéki endemikus fajok legtöbbje inkább a hűvösebb klímához alkalmazkodó típus, ám pont ez a különlegesség teszi igazán sérülékennyé a területet a jelenlegi felmelegedésben. 2003-ban egy akkori vizsgálat úgy jelezte előre, hogy a terület élővilágára katasztrofális változások várnak és a fajok több mint fele kipusztulhat az évszázad végéig. A 2003-as tanulmányban megjósolt hatások vajon már most érvényesülnek? Ennek járt utána a James Cook Egyetem két szakembere, és a PLOS One folyóiratban hozták nyilvánosságra az eredményeiket.

A kutatásban 2000-től 2016-ig standardizált módszerekkel mérték fel 42 faj élőhelyét, 0-1500 méteres tengerszint feletti magasságú területen, s az egyes helyeken a fajok egyedszámát és elhelyezkedését.

A magasabb régióban élő madarak kiszorultak az elterjedési területük alacsonyabban fekvő részeiről, és az egyedszámuk 44 százalékkal csökkent ugyanezen időszak alatt. A közepes magasságban élők 21 százalékkal lettek kevesebben, eközben a síkvidéki madarak mennyisége 190 százalékkal nőtt a hegyekben. Ez azt jelenti, hogy a korábban is magasabb területekre specializált madarak száma nagyjából a felére esett vissza, köztük a területen élő ritka fajoké is. Ezek a változások azt is jelzik, hogy a biodiverzitási szempontból igen értékes élővilágú terület állapota jelentősen romlik.

A kutatók szerint a változások okai összetettek, nem önmagában a hőmérséklet emelkedése a tettes, hanem az, ahogyan ennek hatására az egész élettér átalakul, megváltozik a rendelkezésre álló táplálék elérhetősége, átalakulnak az egyes fajok közti interakciók, vagy épp plusz terhet jelent a betelepülő síkvidéki fajok megjelenése.