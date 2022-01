Unatkozó tinik tettek izgalmas felfedezést

Egy unalmas délutánon még a járványidőszak elején egy cserépgolyóval csúzlizó tini véletlenül sebet ejtett egy Cecropia fa törzsén, a cserépgolyó áthaladt az egyébként belül üreges fán. A Cercopia fákról jól ismert, hogy „hangyafák”, vagyis szoros együttműködésben élnek az Azteca hangyákkal: a fa élelmet és menedéket nyújt ezeknek a rovaroknak, ők pedig cserébe megvédelmezik a fát a növényevőktől. (Hasonló, de talán ismertebb kapcsolat van Afrikában egyes akáciák és a hangyák közt.) A fiú másnap reggel igencsak meglepődve tapasztalta, hogy a kérdéses fában lakó Azteca alfari fajba tartozó hangyák betapasztották a csúzlizásakor keletkezett lyukat!

Az öt fiatalember, aki a kutatást végezte. Forrás: Smithsonian / Donna Conlon

Ez a különös véletlen hozott össze öt kíváncsi, sok szabad idővel rendelkező középiskolást, hogy részt vegyenek a Smithsonian Trópusi Kutatóintézet (STRI) önkéntes programjában, és William T. Wcislo, az STRI kutatója segítségével kísérletekbe fogtak. Bár jelentős korlátozások voltak a járvány kezdeti időszakában, a fiatalok a lakóhelyük környezetében így is dolgozhattak: Lyukakat fúrtak a Cecropia fákba, majd dokumentálták a hangyák reakcióit.

Néhány példa a kutatás során tapasztaltakra: a fúróval ejtett sebet a hangyák 24 óra alatt befoltozták, majd fel is töltötték a lyukat, amely 5 hónappal később teljesen begyógyult. Az utolsó képen egy olyan lyuk van, amelyik hangyamentes Cecropia fán készült, így ezen lehet látni, semmi javítás nem tötént. Forrás: Journal of Hymenoptera Research

Amint a lyuk elkészült a fákon, a hangyák a helyszínre rohantak, s elkezdték befoltozni! Már 2,5 óra alatt is jelentősen csökkent a lyukak mérete, és a legtöbbet alig egy nap alatt teljesen befoltozták. A megfigyelésekből kiderült, hogy az Azteca hangyák nemcsak azt igyekeznek elkerülni, hogy kárt okozzanak a fán, hanem aktívan javítják is az abban keletkezett sebeket, különösen akkor, ha az utódaikat közvetlen veszély fenyegeti. A kutatásról a Journal of Hymenoptera Research szakfolyóiratban számoltak be a fiatal kutatók és mentoruk.

Azteca-hangyák egy Cecropia törzsén, a barnás folt a növény által számukra termelt tápláló anyag. Forrás: iNaturalist

Lajhárok és hangyászok is gyakran keresik fel a Cecropia fákat, azon élesítik a karmaikat, ennek során néha komoly seb keletkezik a fán. A kutatók úgy vélik, a hangyák viselkedése eredetileg ezen állatok okozta kár elhárítására alakult ki. A kutatásból persze nemcsak izgalmas eredmények, hanem új kérdések is születtek, mivel nem minden hangyakolónia javította ki a keletkezett károkat. Vajon mi alapján döntenek a hangyák a javítás mellett, mi befolyásolja a döntéseiket?

A fiatalok a kutatást különleges élményként élték meg, és ki tudja, talán tudományos pályát választanak majd maguknak?!