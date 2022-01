Áttelelő bölömbika

Az itt lévő tavakat több feltörő forrás táplálja, és a Kígyós-patak még a legnagyobb hidegben is vígan csörgedezik medrében. Az áttelelő madarakat természetesen ez mágnesként vonzza ide, még a legtávolabbi helyekről is. Ez az élőhely, a nyílt vízfelület, a patakpart, és a nádas, ami ilyenkor is él. A szó szoros értelmében, a vaddisznók nagyobb kondákban, a nád menedékében töltik a nappalt.

Már gyerekkoromban is nagyon szerettem a klasszikus, hideg téli napokat. A madarászlélek ilyenkor a legboldogabb, hiszen egy jó élőhelyen sokkal több mindent lát, mint egy átlagos téli napon. A magyarázat erre roppant egyszerű, zord napokon a madarak jobban összegyűlnek a táplálékban „gazdagabb” élőhelyekre. Szándékosan idézőjelbe tettem, hiszen e helyeken is szűkén van táplálék. Ilyen élőhelyek többek között a nagy hidegben be nem fagyó meleg vizek, a falusi utak mente, mert itt a vastag hótakarótól már megtisztított úton több táplálékot lelnek. Gondoljunk csak a terményszállító autók által kiszóródott gabonára vagy az útszéli gyomokra!

Bölömbika Forrás: Ifj. Vasuta Gábor

Egyik kedvenc madaram a bölömbika (Botaurus stellaris) is itt telel ki a Sárosfői-tavak nádasaiban. Ha óvatosan közeledik feléje az ember, akár azt is megfigyelheti, amint a gyékénnyel „elegyes” nádszegélyben a befagyott tavon, a hóban lépdel észrevétlenül. Persze ő tudja, hogy a nád színéhez kiválóan passzol tollruhája, amely rejtve tartja. Bízik is ebben a mimikriben. Csak röppen tova, mikor már egész közel vagyunk hozzá. Amint megcsordulnak az ereszek a nádvilágban „brummogni” kezdenek a bölömbikák. Ez nem túl hangos, mégis több kilométerre elhallatszik. Hangja olyan mintha egy sörösüvegbe fújna bele az ember.

Népi elnevezése dobosgém, vízibika, ökörbika, munkagém.