Magányos híd a szikes pusztában

Nagykabát, és vastag pulóver, kesztyű, sapka, sál, fényképezőgép, drón és vízálló bakancs – amit

az utazás végére átkereszteltem sárálló bakancsnak. Ezzel az expedíciós felszereléssel érkeztem meg a Jász-Nagykun-Szolnok megye földjén, Karcag határában álldogáló magányos, ötnyílású hídhoz.

A Zádor-hídhoz megannyi történet kapcsolódik. A legismertebb helyi legenda úgy szól, hogy a Karcagon élő nagynevű Zádor vitéz építette itt az első hidat. Szerelmes volt egy gyönyörű nemes leányba, Ágotába, aki a Zádor-ér túlpartján lakott. A vitéz, hogy könnyebben eljuthasson szerelméhez, hidat emelt a sebes iramú Zádor-ér felett. Miután a híd elkészült, már semmi sem állhatott a szerelmesek útjába – egy ideig. Történt ugyanis, hogy Zádort hadba szólították, és távollétében Ágotát elszerette egy legény, bizonyos Kara János. Miután ezt hírül vette, Zádor vitéz hazavágtatott, hogy bosszút álljon. Addig üldözte Kara Jánost, míg az leesett a lováról, és a mocsárba veszett. Ezt a mocsaras területet azóta is úgy emlegetik a helyiek: Karajános.

A híd múltjáról Ruzicska Ferenc néprajzkutatótól tudtam meg a legtöbbet. Ferenc nem csupán mindent tud a Zádor-hídról, de olyan színesen és érdekesen mesélt róla, hogy szinte megelevenedett előttem az elmúlt két évszázad. Megtudtam, hogy a sebes Zádor-ér nem csak Zádor vitéz közlekedését nehezítette meg. Ezen a ma már ingoványos, sáros pusztaságon egykor fontos kereskedelmi, hadi és postautak vezettek át. A Zádor-éren kívül a környéken folyt át az Aranyos-, az Üstök- és a Lőzér-ér is – mindegyiket az akkor még zabolázatlan Tisza vize táplálta. Az áthaladás megkönnyítésére fahidat emeltek a helyiek, ám az nem volt elég erős ahhoz, hogy elviselje a zord időjárás és a kiszámíthatatlan Tisza szeszélyeit. Folyamatos javításra, átépítésre,

szorult, ez pedig sok pénzt meg időt emésztett fel. A környező települések elöljárói ezt megelégelve 1805-ben úgy döntöttek: újabb fahíd helyett kőhidat emelnek. 1806. október 2-án tették le az alapkövet, a ma is álló hidat Bedekovics Lőrinc mérnök tervei alapján Magurányi József egri kőműves mester és csapata építette meg. A munkálatokhoz karcagi téglát és Tokajból hozott követ használtak.

Zádor-híd

A híd 76 méter hosszú, 5,7 méter széles, és alapjától mérve 6 méter magas lett. Elkészültekor 9 boltíve volt, csakúgy, mint aztán híres-nevezetes utódjának, a hortobágyinak. Az új kőhidat 1809-ben adták át a forgalomnak, és egészen 1831-ig használták az erre utazók. Aztán 1831. április 25-én óriási árvíz zúdult a térségre, és a hidat sem kímélte: a két-két szélső boltív a rohanó áradat martaléka lett. Helyreállítása során ezeket már nem építették vissza, így lett a híd olyan, amilyennek ma láthatjuk: öt boltíves, és így kezdte hasznos életének utolsó fejezetét.

1846-ban gróf Széchenyi István tervei alapján megkezdődött a Tisza szabályozása. Erre valóban

nagy szükség volt, mert a Tisza áradásai évről évre hatalmas anyagi károkat és veszteségeket okoztak. A szabályozás következtében azonban teljesen átalakult a Hortobágy vízrajza, a Zádor-híd elvesztette eredeti rendeltetését. Utánpótlás nélkül maradtak, kiszáradtak a vízfolyások, erek, lecsapolták a mocsarakat és a tavakat, kiapadt a Tisza által táplált, egykor oly sebes Zádor-ér is. Azóta gubbaszt a Zádor-híd mementóként a szikes puszta közepén.

A vizek lecsapolása és a meder kiszáradása után a Zádor-híd környékén, a Zádor-laposon kezdetben jó termőtalaj kínálkozott. Idővel az egykor vizes, mocsaras területek elszikesedtek. Ma már inkább csak őszi búzát termesztenek itt, és legeltetésre használják a területet.

Reggel hétkor már az úton gurultam, nagyon igyekeztem kisautómmal kikerülni a mélyedéseket.

A híd magányosan kuporgott a végeláthatatlan pusztában, mögötte gyönyörűen pirkadt. Különös

látvány: híd, de nincs alatta víz. Fölküldtem a drónt, és így megtudtam, hogy van a közelben vízfolyás: belvízelvezető csatorna fut a híddal párhuzamosan.

Sokat beszélgettem aztán karcagiakkal, és megtudtam tőlük, hogy a Zádor-híd és környéke ma is

a környék fiataljainak egyik kedvenc találkahelye. Jó időben biciklisták, motorosok jönnek ide, és mint a boltívek vakolatára rajzolt-vésett monogramokból kiolvasható, a szerelmesek is szívesen látogatják.

A pusztában meggyérült a növényzet, nagy testű vadak így nem élnek a környéken. Láttam viszont nyulat, fácánt, rétihéját és kék vércsét. Aki kicsit távolabb is bemerészkedik a pusztába, rábukkanhat egy-egy túzokkompánia fészkelőhelyére is.

Farkas Mihály és a híd jó szomszédok. Mihály tanyáján se víz, se áram. Vizet a tanya mellett fúrt kútból vesz, és gyertyával, fejlámpával világít.

A híd környéke mégsem teljesen kihalt, ez pedig nagyban köszönhető a közeli tanyán élő pásztorembernek. Mihály sokat mesélt nekem a tanyasi életről és a híd múltjáról és jelenéről, amely összefonódott az ő családjának történetével is. Mihály tavasztól késő őszig kint legelteti a birkáit. Ahogy ő mondja, együtt kel, együtt fekszik a híddal. Jó szomszédként nap mint nap meglátogatja, szívén viseli a sorsát. Úgy érzi, ez a híd jobb sorsra érdemes, a következő generációknak is meg kellene ismerniük a történetét. Egyfajta sorsközösséget érez a híddal.

Mert hiszen az ő mestersége és egész életmódja is feledésbe merülhet, ha nem lesz több fiatal, aki kijön ide, aki még tanyán akarna élni.

