Pandák a hóban

Az állatkert pandáinak kifutója telente kiváló lehetőséget biztosít a havas játékokra. A most 16 hónapos pandabocs, Xiao Qi Ji első havazását élvezhette (az előző télen még túl kicsi volt ehhez), és bár az első pillanatokban zavartnak tűnt, hamar rájött, hogy micsoda móka a hó. A csúszkálás, bukfencezés terén nagy tehetséget mutató bocs igencsak élvezte az idei tél első havas napját.

A hó sok állat számára jelent extra játéklehetőséget, vagy épp olyan plusz ingert, amely az egyébként igen tágas állatkertben érdekesebbé teheti a hétköznapokat, ezért még az olyan trópusi állatok is, mint például a gepárd, vagy az elefánt, játéknak veszik, ha ilyenkor kimehetnek a hóba (ahonnan persze bármikor visszatérhetnek a meleg pihenőhelyükre).

Tavaly talán a legtöbbet nézett felvétel volt, az állatkert nem kevés videója közt, amelyen a pandák a havas lejtőn hanyatt fekve csúszkáltak.



A hó a pandák eredeti, hegyvidéki élőhelyén is rendszeres a téli időszakokban, van olyan elképzelés is, amely szerint a fekete-fehér bunda is azért alakult ki, mert ez a havas-sziklás területen rejtőszínként funkcionál.

A Smithsonian Állatkert pandái inkább a nyári meleg elől bújnak el légkondicionált pihenőjükbe, vagy élvezik a hűsítő vízpermetet, esetleg a számukra kihelyezett jégtömböket, hűtött sziklát.

Nicole McCorkle, az állatkert pandáinak gondozója korábban a National Geographicnak elmondta, hogy a pandák élete az evés és az alvás körül mozog, kivéve, ha hó van. „Ha meglátják a havat, nem bírnak magukkal.” A fiatal pandák számára a játék – így a hóban való játék is – fontos a fejlődésükben, lehet, hogy egy pandabocs hóban bukfencezési képessége később az életét menti meg azzal, ha így menekülhet el egy tigris elől a vadonban.