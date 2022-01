Uráli baglyok hazánkban

Bagolyszerető ember nem tehet mást, mint az év első napjait is madarászással tölti, persze bagolykereséssel. Pár napja ismét Zala megyét vettük célba feleségemmel, ahol már napok óta több helyről érkezett hír uráli bagoly megfigyeléséről.

Erre a fajra jellemző, hogy nappal is vadászik. Nagy termetű bagoly, de azért ügyesen el tud rejtőzni. Azonban, ha szisztematikusan keresi a személő, ráakadhat. Kedves madarásszal akadtunk össze, aki előttük tíz perccel lelt egy új helyen uráli baglyot a megyében. Nagy volt az öröm, mikor az autóút mentén gyalogolva megpillantottuk a velünk szemmagasságban kint ülő madarat (A felvételen is látható).

Uráli bagoly Forrás: Ifj.Vasuta Gábor

Előtte kerestem Vas megye több pontján, sikertelenül. Idén eddig Zala megyében kilenc település határában látták, Vas megye területén pedig három település határában. Hazafelé tartva, még Zala megyében egy elgázolt friss tetemet is találtuk. Sajnos az utak mentén vadászó madarakat, a nagyobb forgalmú helyeken érheti baleset.

Elgázolt uráli bagoly Forrás: Ifj.Vasuta Gábor

2022-ben egy nagyobb beáramlás észlelhető hazákban, legalábbis a nyugati országrészen. Zemplénben a madárvédők több száz kihelyezett költőalkalmatossággal segítik a fajt. Egyes esztendőkben több pár megtelepszik bennük. A faj jelenleg terjeszkedőben van hazánkban. A szlovéniai állománya erős, a beáramlása az ország nyugati felébe innen várható.

Tápláléka nagyrészt apró termetű emlősökből áll, az erdei cickány, törpe cickány, erdei- és mogyorós pele, de a zsákmányállatok között vakond és törpe egér is szerepel. A zárt erdők a kedvelt költőhelyei, azon belül is az öreg állományokat kedveli.

Hazai viszonyok mellett zömével bükk és tölgyerdőkben költ. Fészket nem épít, fekete gólya, más ragadozó madár fészkeiben, vagy természetes odúban, korhadt fákban költ.

Külön akciókat indítunk télen és kora tavasszal a költőpárok megtalálására. A módszer egyszerű. Szürkületkor kimegyünk az alkalmas területre, ekkor jól szólnak a párok. Hangja messzire elhallatszik, és jól válaszol a bejátszott hívóra. A tojó diszkrétebb, a macskabagolyénál erősebb és rekedtebb, szürke gémszerű hanggal válaszol, úgymond vakkant.

Fokozottan védett faj, értéke 100 000 forint.