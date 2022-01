Új fajt neveztek el Greta Thunbergről

Egy nemzetközi összetételű kutatócsoport publikálta a békafaj felfedezéséről és tudományos leírásáról készült tanulmányt a Zookeys szakfolyóiratban, erről pedig a Rainforest Trust nevű alapítvány számolt be. A Pristimantis gretathunbergae nevet kapott béka egy több mint 10 évig tartó őserdei kutatás során, 11 másik új békafajjal együtt került elő.

Az állatkára 2018-ban egy igen nehezen megközelíthető helyen találtak rá, amely a síkvidéki esőerdős környezetből jelentősen kiemelkedő hegyen található a közép-amerikai ország déli régiójában. Az élőhely egy magán- és alapítványi kézben lévő természetvédelmi területen van – Panamában az állami természetvédelmi oltalom alá eső terület kb. harmadának megfelelő része kap ilyen jellegű magán-természetvédelmi oltalmat.

A Greta Thunberg nevét viselő állat a közép-amerikai, Pristimantis nembe tartozó békákra jellemzően ragyogó fekete szemű, a hím átlag 3,1, a nőstény 4,2 centi hosszú, barnás-sárgás színű, piros és sárga mintával, a faj legközelebbi rokona Kolumbiában él. Az élőhelye sajnos veszélyeztetett, egyrészt azért, mert nem egybefüggő a terület, másrészt a Latin-Amerikára jellemző erdőirtás miatt.

A Rainforest Trust az általa finanszírozott kutatásokban felfedezett új fajok névadási lehetőségét egy aukción hirdeti meg, ez azt jelenti, hogy aki a legnagyobb összegű támogatást adja az alapítványnak, az választhatja ki, kiről nevezzék el az adott fajt. Évente átlag 100 faj kaphat e módon nevet, az alapítvány, és ezzel a természetvédelem támogatóitól. E módon nyerte el nevét a Pristimantis gretathunbergae is.

„A Rainforest Trust megtiszteltetésnek érzi, hogy ily módon támogathatta ennek a különleges és veszélyeztetett panamai békának a névadását. Greta mindenkinél jobban figyelmeztet arra, hogy a bolygónk miden fajának jövője attól függ, mit teszünk most a klímánkkal” – mondta az alapítvány elnöke, Dr. James Deutsch.

A Cerro Chucantí régiója, ahol a béka élőhelye is megtalálható, az elmúlt 10 év alatt erdőségei 30 százalékát veszítette már el, emellett a kétéltűeket sújtó gombabetegség is terjed. Épp ezért is fontos, hogy a még meglévő élőhelyeket megmentsék, persze nemcsak Panamában, hanem a világ más esőerdőiben is.