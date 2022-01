Többmillió lépést tettünk meg Rockenbauer Pállal Magyarországon

A magyar Kéktúra minden évszakban különleges élményt nyújt, és páratlan változatosságot kínál a kalandvágyó túrázóknak. Az ország legismertebb túraútvonala Észak-Magyarország természeti és történelmi kincseit köti össze. Páratlan népszerűsége kétségtelenül a Rockenbauer Pál által rendezett Másfél millió lépés Magyarországon című ismeretterjesztő tévéműsorának köszönhető.

„Indulj el egy úton, s én is egy másikon; hol egymást találjuk egymáshoz se szóljunk. Aki minket meglát mit fog az mondani; azt fogja gondolni idegenek vagyunk” – szól a nagy sikerű főcímdal, ami bár eredetileg egy moldvai csángó népdal, de a Másfélmillió lépés Magyarországon című országjáró sorozat, majd folytatásainak szimbolikus címdalaként vált közismertté.

Rockenbauer Pál nevét minden természetjáró ismeri. A magyar televíziós természetfilmezés egyik megteremtőjének első és egyben utolsó munkahelye a Magyar Televízió volt, ahol elképesztő precizitással szerkesztette a természettudományos műsorokat. Nem véletlen, hogy munkássága, szellemisége és üzenete ma is aktuális. Komoly tudással, szakmai háttérrel és kreativitással vetette bele magát a munkába, a hetvenes évek közepére már országosan és nemzetközileg is elismert úti- és természetfilmes rendező volt. A téma iránti lelkesedése képes volt a hallgatóságát is magával ragadni – írja az Országos Kéktúra hivatalos oldala.

1987. november 26-án utolsó, magányos túrájára indult, Katalinpuszta mellett hagyta itt a földi életet.

A Rockenbauer Pál-emlékfa az Országos Kéktúra vértesi útvonalán Forrás: Wikimedia Commons

Idézzük föl Rockenbauer Pál elképesztő életútjának főbb eseményeit!

• diplomát szerzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának földrajz-biológia-kémia szakán;

• elkezdett dolgozni a Magyar Televíziónál;

• első magyar expedíciós filmsorozata: Levante vizén;

• egyike azoknak, akiknek sikerült eljutni az Antarktiszra, ahol több kutatóállomást is meglátogatott;

• A napsugár nyomában című ökológiai-természetvédelmi filmsorozat rendezőjeként bejárta a fél világot;

• készített filmsorozatot Magyarország kisvasútjairól;

• megmászta Afrika legmagasabb hegyét, és Jöjj és nézd a Kilimandzsárót címmel útifilmet készített;

• bejárta az Országos Kéktúrát;

• Másfél millió lépés Magyarországon címmel készített ismeretterjesztő tévéműsor;

• útifilmet forgatott egy pamíri hegymászótúráról, Kecskeméttől a Pamírig címmel;

• Közép-Amerikában forgatott újabb útifilmet Magyar búvárok kubai vizeken címmel;

• újra útnak indult hazánkban, hogy elkészülhessen az És még egymillió lépés című sorozat.

Rockenbauer Pál fáradhatatlan emberként élt, aki tele volt megvalósításra váró ötletekkel. Időtálló sorozata, a Másfél millió lépés Magyarországon máig generációkat csábít túrázásra.