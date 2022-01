Amerika is nagyban hozzájárul a tigrisek pusztításához

Sarika Khanwilkar, a Columbia Egyetem biológusa és kollégái új tanulmányukban azt írják, az Egyesült Államok hatalmas, korábban alábecsült szerepet játszik a tigrisek tesztrészeinek kereskedelmében – számol be a Columbia Egyetem oldala. A kutatók szerint az illegális termékek főként San Franciscóban, Dallasban és Atlantában tűnnek fel.

A tigris egy veszélyeztetett faj, a becslések alapján kevesebb mint 5 ezer példánya maradt csupán a természetben. Az egyedszám csökkenéséhez nagyban hozzájárult a ragadozók testrészeivel történő kereskedelem, a darabokat főleg az alternatív, tudományosan nem alátámasztott gyógyításhoz használják.

Korábbi vizsgálatok során általában 13 ázsiai országra fókuszáltak, ahol a tigrisek még mindig előfordulnak a vadonban, az Egyesült Államokra viszont alig irányult figyelem. A kutatók most kifejezetten az amerikai helyzetet elemezték 2003 és 2012 között.

Az Egyesült Államok Hal- és Vadvédelmi Szolgálatának adatai alapján az érintett időszakban 292, illegálisan behozott tigristestrészt foglaltak le. Khanwilkar szerint az emberek hajlamosak azt hinni, hogy a törvénytelen kereskedelem a világ túlsó felén zajlik, a valóságban ugyanakkor Amerikának óriási a szerepe a folyamatban.

A tigrisek darabjainak legnagyobb felvásárlója továbbra is Kína, a friss eredmények alapján viszont a lefoglalások közel 47 százaléka az Egyesült Államokban történik. A szakértők szerint elképzelhető, hogy tanulmányukban is alsó becslést adnak, hiszen az utóbbi években nőtt a digitális platformok szerepe a kereskedelemben, ráadásul a kereslet is fokozódott. További problémát jelent, hogy a legújabb trendeket nem tudták elemezni, mivel a hatóságok korlátozták a kiadható adatokat.

Amerikában a lefoglalt testrészek mintegy 66 százalékának eredetét tudták meghatározni, ezen darabok 99,5 százaléka vadon élő példányoktól származott. A legtöbb termék Kínából (34,2 százalék) és Vietnámból (29,5 százalék) érkezett.