Ez a világ legmélyebben élő tintahala

Amikor 2021-ben a világ eddig legmélyebben felfedezett hajóroncsához lemerült a Caladan Oceanic búvárhajója, a második világháborús roncson túl mást is sikerült rögzíteniük a videókameráknak, számolt be a Smithsonian Magazine. A roncs felkeresése előtti egyik próbamerülésen a hajót ugyan pár kilométerrel elvétették, azonban a felvételeket képkockánként átnéző, mélytengeri élőlényekkel foglalkozó biológus, Alan Jamieson izgalmas látványra bukkant.

Victor Vescovo a kis búvárhajón egy olyan tintahal mellett úszott el több mint 6200 méteres mélységben, amelyet eddig kb. 1500 méterrel kisebb mélységben találtak meg. A Magnapinna nembe tartozó tintahal megpillantásával mintegy 30 százalékkal mélyebbé vált a tintahalak közt eddig is mélységi rekorder állat elterjedése.

A videón nehezen felismerhetően, de a szakember számára mégis sokatmondó formában lebeg át a látómezőn a tintahal, azonban Jamieson elküldte a felvételt a Smithsonian Intézet szakértőjének, Mike Vecchionenak is. Ő az állatról e felvétel alapján már azt is meg tudta mondani, hogy a Magnapinna nem tagja. Ezek a különös tintahalak igen hosszú, de nagyon vékony uszonynyúlványokkal rendelkeznek. „Igazán különös állatok, kitárt karjaikkal lebegve úsznak, s a vékony, nagyon hosszú, spagettire emlékeztető nyúlványaik alattuk lógnak. Ezeken a filamentumokon mikroszkopikus tapadókorongok segítik a tintahal zsákmányszerzését” – magyarázta Vecchione.

A videón látott állat nagyon kicsi, alig 10 centis, a normál méretének harmada, volt, és még a jellegzetes nyúlványai se fejlődtek ki, Vecchione szerint az állat egy fiatal példány lehetett. A felfedezést a Marine Biology szakfolyóiratban ismertették.

Mivel a tintahalak ragadozók, a mélybeli előfordulás azt is jelenti, hogy sokféle más élőlény is lakhat azokban a mélységekben, azonban egyúttal aggodalomra is okot ad a mélytengeri bányászat miatt. A hajóroncs megpillantásakor a tengefenéken a hajó által vájt nyomok abszolút frissnek tűntek, mintha nem is 1944-ben, hanem tegnap süllyedt volna el, s ebből egyértelmű, hogy minden, a mélyben folytatott emberi zavarás hasonlóan tartós nyomokat hagy. A zavaró mélytengeri tevékenység, bányászat évtizedekre ellehetetlenítheti az életet egy adott területen.

A Caladan Oceanic és a vele együttműködő Vecchione részéről nem ez az első mélytengeri rekorder állat, korábban már megpillantották a legmélyebben látott medúzát 10 ezer méteren, illetve a legmélyebben látott polipot is, 6957 méteren.