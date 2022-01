A kabócák között vannak ártatlan szemérmesek, de károkat okozók is   

A kabócák (Auchenorrhyncha) a rovarok (Insecta) osztályán belül, a félfedelesszárnyúak (Hemiptera) rendjébe tartoznak, tehát rengeteg fajuk él a világban, Magyarországon mintegy hatszázzal találkozhatunk. A 2022-es év rovara egy, a fajgazdag énekes énekeskabócák közül, családjukba jelenlegi ismereteink szerint több, mint 2500 faj tartozik.

Tajtékos kabóca (Philaenus spumarius) Forrás: inaturalist

Bár sokan vannak, mégis kevesebbet tudunk ezekről a rovarokról, mivel nagy részük nem tartozik a kártevők közé, ráadásul sokan rejtőzködő életet élnek. „Én magam vagy tizenöt évvel ezelőtt elhatároztam, hogy a Kisalföld területére jellemző, ám ritka fajnak számító tajtékos kabócát felkutatom. Ez a rovar nevét onnan kapta, hogy lárvái köré fehér, habszerű anyagot (tajtékot) fúj. Férfiasan megvallom, nem jártam sikerrel, így a tajtékos kabóca élőhelyét nem sikerült feltérképeznem – mondja Havasréti Béla.

Havasréti Béla agrozoológus Forrás: Huszár Gábor,Kisalföld

A szakember megjegyezte, hogy ezeknek az élőlényeknek a felkutatása igen nehéz, még ha be is járja az ember a feltételezett helyszínt, nem biztos, hogy rájuk talál. Egyesek nagyon ügyesen megbújnak például a levelek fonákján, így kerülve el, hogy a madarak táplálékai legyen. Valószínűleg ugyanez a védekező reflex működik náluk az ember közeledése esetén is. Így, ha jól halljuk is a kabóca ciripelő énekét, közeledtünkre azonnal elhallgat. „Van a védekezésnek más módja is a kabócák között. Az egy centiméteres vérpettyes kabóca például nyugodtan üldögél a hajtások csúcsán. A rovarevők elkerülik, riasztják őket a kabóca szárnyfedőin lévő élénk vörös pettyek” – hívja föl a figyelmet a zoológus.

Vérpettyes kabóca (Cercopis sanguinolenta) Forrás: inaturalist

A kártevő kabócafélék populációi, ahogy már említettük nem számottevőek, így védekezni ellenük mindeddig szükségtelen volt. Egészen a 2006-ig. De mi is történt akkor?

„A filoxéra által kipusztított szőlőtőkék pótlására Észak-Amerikából behozott gyökeres dugványokkal érkezett Franciaországba az amerikai szőlőkabóca, amely ott nagyon komoly károkat okozott, az 1960-as években. A szívó szájszervű kabóca átoltotta a szőlőre az addig ott nem lévő aranyszínű sárgaság baktériumát. A kártétel 2006-ban Magyarország több borvidékét is elérte. A szigorú zárlati intézkedések ellenére a kártevő meghonosodott, gyarapítva ezzel a szőlősgazdák gondjait” – tájékoztatott Havasréti Béla agrozoológus.