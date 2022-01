Az elefántormány hatalmas idegei

Az egyes állatok érzékeinek működésében hatalmas különbségek vannak, mivel az eltérő fajok túlélésének zálogát eltérő érzékszervi információk jelentik. Azonban ezek a különbségek gyakran az érzőidegek méretében is megjelennek, s egy német kutatócsoport most az elefántok egyik érzőidegét vette górcső alá. Az elefántok háromosztatú idege ugyanakkora tömegű, mint pl. egy makákó teljes agya!

A háromosztatú ideg irányítja és fogja össze az arckoponya különböző szerveinek mozgását és érzéseit, így például ennek „köszönhetjük” a fogfájás érzését, az elefánt esetében azonban az ormányt csodálatos érzékszervvé alakította ez az ideg.

Az elefánt ormánya rendkívül érzékeny tapintó szerv. Forrás: Humboldt-Universität zu Berlin

A berlini Humboldt Egyetem szakemberinek a Current Biology szakfolyóiratban újonnan közzé tett tanulmánya az elefántok háromosztatú idegét részleteiben vizsgálta, állatkertekben élt és ott természetes okból elpusztult elefántok több évtized alatt összegyűjtött mintáin. Kiderült, hogy a háromosztatú ideg azon ága, amely az ormányt látja el, egymagában vastagabb az elefánt gerincvelőjénél – ez utóbbin fut át a teljes test összes érzőidege. Az ormányban lévő tapintó ideg háromszor vastagabb a vizuális információkat továbbító látóidegnél, és hatszor vastagabb a hallóidegnél. Az ormány tapintóidege mintegy 400 ezer egyedi axont (ez az idegsejtek hosszú nyúlványa) tartalmaz.

Az elefánt háromosztatú idege, a középső ág az ormányt beidegző; a kép jobb szélén összevetésül az elefánt gerincvelője látható. Forrás: Current Biology

A vizsgálatok nemcsak az ideg rendkívüli méretét állapították meg, hanem azt is, hogy az elefántok ormányának elképesztően jó a tapintásérzéke, a korábban sejtettnél is sokkal jobb lehet. Bár rengeteg élőlény érzőidegeit tanulmányozták már részleteiben, beleértve a mi ujjainkat, a rágcsálók bajuszkáit, vagy épp a kutyák orrát, az elefántok ormányára eddig valamiért nem került sor, holott jól tudjuk, milyen sokat használják. Amellett, hogy rendkívül sokrétű feladatot lát el e szerv, az ormányukkal vizsgálnak meg mindenféle holmit, illetve rengetegszer érintik is meg egymást vele.