Világító hálók segítenek elkerülni a járulékos fogást

Sok tengeri állat pusztulását okozza az, hogy a halászat során a hálóba keverednek nem kívánt fajok is, így például rája, cápa, tintahal, tengeri teknős. Egy újonnan, a Current Biology szakfolyóiratban közzé tett tanulmányban a kivilágított halászhálók hatásáról esik szó, és ebből arról értesülhetünk, hogy hatásukra igen jelentősen csökken a járulékos fogás mennyisége.

A teknősök esetében már korábban bebizonyosodott, hogy hatékony védekezés a járulékos fogás okozta pusztítás ellen, ha világított eresztőhálókkal halásznak, ám eddig azt nem vizsgálták, hogy más fajokra milyen hatású ez a technológia.

Az eresztőhálókat a fenéknél rögzítik és kifeszítik, majd meghatározott idő múlva kiemelik a vízből, a beleakadt zsákmánnyal együtt. Sok esetben azonban a zsákmány mellett más, nem kívánt, illetve védett állatok is belekeveredhetnek a hálóba, és akár el is pusztulhatnak, mire kiemelik a hálót. Azzal, ha a hálót merevítő szálakra LED világítást erősítenek, ez a súlyos mellékhatás nagyon nagy részben csökkenthető. Most összesen 28 pár hálóval végeztek vizsgálatokat, minden pár egyike kivilágított, másika klasszikus módon sötéten hagyott volt, és a kísérlet végén összeszámolták az egyes típusok által fogott állatokat, mind a célzott zsákmányt, mind a járulékos fogást.

A Wildlife Conservation Society által ismertetett eredmények reményre adnak okot: összességében 63 százalékkal kevesebb a nem kívánt állat a hálóban, ezen belül a cápák és ráják bekerülését 95 százalékkal, 81 százalékkal a Humboldt-tintahalakét, az álcserepesteknősét pedig 51 százalékkal csökkentette, miközben magát a célzott halászzsákmányt növelte.

A hálókra 10 méterenként helyeztek el egy-egy zöld színű LED lámpát, amely nemcsak a járulékos fogást csökkentette igen jelentősen, hanem a háló kibogozásával töltött időt is megfelezte, így jócskán növelte a halászat hatékonyságát. Ez azért is fontos, mivel a halászok számára elsődlegesen a saját érdekeik a lényegesek, és így, hogy maguk is hasznot húznak a világításból, bizonyosan többen fogják alkalmazni is.