Csapatokban telelő kék galambok

Napjainkra jól alkalmazkodott az ember által átalakított környezethez, ezért is választják a mezőgazdasági táblákat, hiszen ott a legzordabb időkben is találnak számunkra megfelelő táplálékot. Megfigyelni őket a legjobban úgy lehet, hogy egy kimagasló dombon teleszkóppal (nagy nagyítású állványra szerelhető egyszemű távcső) pásztázzuk a fasorokat. A kék galambok napközben a fákon ülnek, pihennek. Így legtöbbször csak teleszkóppal vesszünk tudomást ottlétükről. Ritkábban a környék magasfeszültségű vezetékein is megfigyelhetők, például Sümeg és Ajka határában. Mindig mezőgazdasági tábla határában telelnek, ezekhez a helyekhez hosszú éveken át ragaszkodnak, így gyakran, az ismert helyeken kell keresni őket. Csodálatos látványt nyújt a felrepülő nagyobb csapata, hiszen a hamvas kék szín dominál tollazatában.

Kék galamb Forrás: Ifj. Vasuta Gábor

A kék galamb költési időben csak ritkán kerül az ember szeme elé, mert a zárt bükkösöket választja tanyájául. Itt is rejtve mozog. Azokban az erdőkben telepszik meg, ahol sok a fekete harkály által vájt nagyobb méretű odú, ezekbe az odvakba rakja le kettő hófehér tojását. A hazánkban előforduló galambfajok fákon lévő, silány fészket építenek, a kék galamb az egyedüli odúban költő faj. Kedvező időjárás esetén, évente 5-6 költése is lehet. Jelenlétére kirándulásaink alkalmával mély búgó hangja alapján figyelhetünk fel. A kora tavaszi idős bükkösökhöz elengedhetetlenül hozzátartozik a kék galambok bugása!

A természetvédelmi eszmei értéke 50 000 forint.