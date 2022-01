Milyen hosszú a hangyász nyelve?

A dolmányos hangyász (Tamandua tetradactyla) délebbi, Venezuelától Argentína területéig elterjedt állat, míg az északabbra, Mexikótól Észak-Peruig élő faj, az északi, vagy mexikói hangyász (Tamandua mexicana), az érdekes állatokat a Smithsonian Magazin mutatta be.

A tamanduák sokféle területen előfordulnak az esőerdőktől a bozótosokig, kedvelik a patakok közelségét, termetre kisebbek az óriás hangyásznál. A farka nélkül 40-70 centi hosszú állatok mintegy 40 centis nyelvvel rendelkeznek! Ragacsos felületű nyelvük kiváló eszköz arra, hogy a termeszvárak, vagy a hangyabolyok mélyére hatoljanak, és megszerezzék fő táplálékukat.

A tamandua nyelve Forrás: inaturalst

A tamandua naponta akár 9000 rovaregyedet is elfogyaszthat, erős karmaival kiássa a bolyokat, várakat, vagy épp szétdönti a rovarok lakta farönköket. A hangyákon, termeszeken túl más rovarokat vagy épp férgeket is felfal, nem veti meg a méheket és a mézet sem, de időnként gyümölcsökkel is kiegészíti étrendjét. Nincsen foga, szájukat is csak pár centisre tudják kinyitni, az élelem felaprítását a zúzaszerűen izmos gyomruk végzi.

Jórészt fákon élnek, ehhez hozzásegíti őket erős farkuk is, amelynek alsó része csupasz, így jobban meg tud vele kapaszkodni az ágakon egyensúlyozva. Bár nagyon bájos állatok, háziállatként nem lehet (és tilos is) tartani őket, speciális gondozást igényelnek. Sajnos ennek ellenére is bekerülnek az illegális állatkereskedelembe, ám legtöbbször már szállításkor elpusztulnak.

Álmos tekintetű tamandua a faágon. Forrás: inaturalist

Bár a ragadozóik, mint a hárpia vagy a nagymacskák számára kívánatos zsákmányt jelentenek, nem adják könnyen az irhájukat: erős karmaikkal és mellső lábaikkal végsőkig védekeznek. Emellett igen bűzös végbélváladékot is kibocsátanak zavarás, és persze a ragadozók támadása esetén.

Hatalmas karmaik miatt nem a talpukon, hanem a lábfejük élén járnak, és időnként úszásra is vetemednek, 2010-ben egy kutatócsoport a Panama-csatornában úszó tamanduát figyelt meg. A kutatók úgy vélik, hogy alapvetően éjszakai állatok, de nem ritka, hogy nappal pillantják meg a őket. Átlag napi 8 órán át vannak ébren, ezen időt az élelem utáni kutatással és táplálkozással töltik.

Tamandua mama hátán a kicsinyével. Forrás: inaturalist

A cukiságukat fokozza, hogy a tamandua mamák a hátukon cipelik kicsinyüket, azok élete első hónapjai során. A kicsik nagyjából egy éves korukig maradnak a mamájuk mellett. Egy tamandua átlagosan 9 évet él.