2022 gombája az ízletes rizike

A fenyvesekben élő gombafajok népszerűsítését célzó tematikus év nyertesét Dr. Benedek Lajos, a MATE Növénytermesztési-tudományok Intézetének egyetemi adjunktusa mutatta be.

A bársonyos fapereszkét és vöröses nyálkásgombát megelőzve jutott az év gombája virtuális dobogó legfelső fokára az ízletes rizike a több mint 1300 voksot számláló őszi internetes szavazáson, mely 2022 legnépszerűbb fajáról döntött.

Ízletes rizike Forrás: Inaturalist

„A tejelőgombák közé tartozó faj termetes, színe narancsos, nagyon jellegzetes a kalapon lévő körkörös zónázottsága. Az idősebb példányok zöldesen foltosodnak. Húsa általában narancssárga tejnedvet enged a megtört felületen. A tejelőgombákon belül a rizikék egy kisebb csoportot képeznek, melyek fenyőfélékkel élnek szimbionta (mikorrhiza) kapcsolatban. Az ízletes rizike hazai kéttűs fenyveseink (fekete- és erdeifenyő) gyakori, ősszel termő faja. Ritkábban, főként csapadékosabb időszakokban, már nyáron is megjelenik, de inkább ősszel terem, egészen a tartósabb fagyokig. Talaj szempontjából nem válogatós: meszes- és savanyú talajon egyaránt bőségesen terem”- tudtuk meg a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Növénytani Tanszékének munkatársától.

Megnyugtató információ a fogyasztók számára, hogy az ízletes rizike könnyen elkülöníthető a súlyosan mérgező gombafajoktól. Leginkább más, szintén ehető rizikefajokkal téveszthető össze, de ahogy Dr. Benedek Lajos hangsúlyozza, hasonlít hozzá az égetően csípős ízű sárgulótejű tejelőgomba, ami viszont a tölgyfák alatt terem, és tejnedve nem narancsos, mint a rizikének, hanem kezdetben fehér, majd hamar kénsárga színű lesz. Ezt a fajt népies nevén bolond ember rizikéjének hívják.

A MATE kutatója szerint biztonsággal vásárolhatunk a hazai piacainkon erdőkben és mezőkön termő gombákat is, ahol hivatásos gombaszakellenőrök vannak jelen, s több mint 70 vadontermő gombafajt lehet árusítani.

„Sajnos az európai szinten is egyedülálló gombaszakellenőr-hálózatunk ellenére is előfordulnak hazánkban gombamérgezések. Ezeket általában be nem vizsgált, ismerősöktől kapott vagy éppen házaló árusoktól származó gombák okozzák. Óvatosnak kell lennünk, mindig tartsuk szem előtt, hogy csak gombaszakellenőr által minősített vadontermő gombát fogyasszunk!”

A gombákból változatos és igen ízletes ételek készíthetők. Mindenképpen érdemes szélesíteni a palettát, és kipróbálni a konyhában a vadontermő gombafajokat is, amilyen például az ízletes rizike.

A MATE intézetének munkatársa megerősíti, amit a különböző táplálkozástudományokkal foglalkozó szakemberektől eddig olvashattunk: a gombák megfelelnek a modern, egészséges táplálkozás által támasztott igényeknek. Alacsony a kalóriatartalmuk (zsír- és szénhidráttartalmuk), bizonyos részeik az emberi emésztő szervrendszer számára nem bonthatók, ezért jó ballasztanyagok. Hozzáteszi azonban: „Éppen a nehezen emészthetőségük miatt fontos, hogy egyszerre csak kisebb mennyiséget fogyasszunk a gombás ételből, sőt, késő este egyáltalán ne. Emellett érdemes figyelni arra is, hogy heti 1-2 alkalomnál többször ne együnk gombát, valamint arra is, hogy az elkészített gombás ételt a lehető leghamarabb fogyasszuk el, ugyanis ezek az ételek hamar megromolhatnak.”