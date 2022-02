Gyíkokat falnak fel az őrült hangyák

A James Cook Egyetem kutatója, Lori Lach vezette azt a kutatócsoportot, amely a Biodiversity and Conservation szakfolyóiratban számolt be a vészes gyorsasággal terjedő inváziós hangyafaj rémtetteiről. A sárga őrült hangya Délkelet-Ázsiából származik, de ma már sajnos a világ számos, meleg égövi tájára behurcolták, és agresszív viselkedése miatt könnyen eluralkodik egy-egy új élőhelyen, ráadásul mindent képes megenni.

A behurcolt hangyafajok hatását más hangyákra sokfelé vizsgálták, azt azonban nem igazán, hogy gerinces állatokra, például a gyíkokra milyen a hatásuk. A sárga őrült hangyák a Karácsony-szigeten élő híres vörös rákok millióit is felfalják, tovagyűrűző ökológiai katasztrófát okozva ezzel. (A hangya a rákok egészen aprócska, frissen kikelt utódait zabálják fel, ennek okán a rákok száma 40 százalékkal csökkent az elmúlt 15 évben…)

Sárga őrült hangyák egy bogarat cibálnak. Forrás: inaturalist

A kutatók azt vizsgálták, miként lehet az ausztrál kontinensen is az egyre nagyobb teret nyerő inváziós fajt visszaszorítani, ehhez pedig információkra, s ezért az őrült hangyák viselkedésének, táplálkozásának szorosabb megfigyelésére is szükség van. E munkák során fedezték fel, hogy azokon a területeken, ahol a sárga őrült hangya elterjedt volt, hiányoznak a kis testű gyíkok, és legfőképp hiányoztak a gyíkok kicsinyei. A vizsgálatokban azt is megnézték, hogy a gyíkok táplálékállatai (a talajszinten élő gerinctelenek) milyen mennyiségben vannak jelen, mivel azt sem lehetett kizárni, hogy a táplálékállatok elfogyasztásával hat a sárga őrült hangya a gyíkok létszámára. Azonban a felmérés szerint ezen állatok száma a szokásos volt.

Ez azt jelentette, hogy a hangyák magukat a gyíkokat (nagyon valószínű, hogy a fiatalokat) falták fel, s ezzel tudták csökkenteni a gyíklétszámot. A nagyobb termetű gyíkok esetében nem találtak ilyen összefüggést. Azonban a kicsiny gyíkok, illetve feltehetően más gerincesek állományára is negatív hatással van a sárga őrült hangyák jelenléte. A kutatók úgy vélik, érdemes lenne további vizsgálatokat végezni arról, hogy hol húzódhat a méretbeli határ, amely elválasztja a hangya által megtámadott fajokat a nem megtámadottaktól.