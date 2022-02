A Tisza-tó másik arca

Írta és fényképezte: Máth Kristóf

Engem ezúttal az érdekelt a Tisza-tónál, amit az ember épített, ami egész máshogy festene ma, ha a gyógyuló természet nem talál ott utat magának. A tavat télen fotóztam, napnyugtakor és éjjel; ez a két körülmény már elegendő volt ahhoz, hogy jóformán magam legyek a tájban. Több rókával találkoztam, mint emberrel – noha csupán ötpercnyire volt a parkoló.

A poroszlói híd alatti töltés és az alacsony vízállás ritka lehetőséget adott: mélyen besétálhattam a tó közepe felé, olyan mélyre, ahova máskülönben már csónak kellene. Nagyon érdekes világot találtam ott. A tóból kikandikáló zsebkendőnyi kontinenseken vadludak töltik az éjszakákat folyamatosan gágogva, fények híján láthatatlanul. A híd aljában galambok fészkelnek; bevallom elsőre igencsak megijedtem, amikor megriadva nagy szárnyverdeséssel csaptak ki a betonelemek rejtekéből.

A 2020-ban átadott hídon zavartalan és biztonságos lett Poroszló és Tiszafüred között a kerékpáros-forgalom. Forrás: Máth Kristóf

Háborítatlannak tűnt a táj, hatalmába kerített ez a nyugalom, bár kezem-lábam fokozatosan dermedt, a hidegebb éjszakákon mínusz 11 fokig esett a hőmérséklet. Életemben nem sokszor dideregtem annyira, mint a poroszlói híd alatt, hajnali három óra táján, gumicsizmában, szembeszélben.

Forrás: Máth Kristóf

De mindennek megvolt a jó oldala is, mert a nagy hideg új lehetőséget adott számomra a felfedezésre, pár nap alatt annyira befagyott a tó, hogy letérhettem a járt útról, kimerészkedhettem a jégre. Gyerekkoromból még emlékszem, hogy akár ugrálhattam is a dermedt víztükrön, olyan erős volt a jég, hogy recsegni-ropogni sem kezdett alattam.

Ám nem én voltam az egyetlen, aki birtokba vette az immár szárazföldi lények számára is járható

új birodalmat. Éjszakáról éjszakára egyre több rókanyomra lettem figyelmes, de követni nem tudtam őket; a csapák jóval beljebb vezettek, mint ameddig közel 80 kilómmal én még elmerészkedhettem.

A legalapvetőbb különbség a nyárhoz képest – persze a hidegen és fagyon kívül – az alacsony vízállás. A Tisza-tó vízszintjét 12 öblítőcsatornán keresztül állítják be. A legfontosabb stratégiai pont ebben a műveletben az 1973-ban átadott Kiskörei-vízlépcső és a benne működő duzzasztómű, amely centiméterpontosan tarthatja a tó szintjét a kívánalmaknak megfelelően, nyaranta magasabb, télen alacsonyabb szinten. A nyár így lehet az idegenforgalomé, télen pedig készülődhetnek a helyiek a következő szezonra, jöhet a stégépítés, a felújítás.

A Kiskörei vízerőmű lábánál működő transzformátorállomás. Forrás: Máth Kristóf

Emelőként működő bakdaru a kiskörei hajózsilipnél. A szerkezetet a Ganz-MAVÁG gyártotta az 1970-es években, azóta persze már teljes felújításon esett át. Forrás: Máth Kristóf

Ahogy a Kiskörei-vízlépcső felé tartottam, már messziről hallottam a víz erős morajlását. Leginkább ez a hang adta az éjszaka hangját. Grandiózus volt a látvány: a roppant betonalkotmány átfogta a Tiszát, az éjszaka fényei valósággal kihasították a képből – abból a tájból, amelyet ő maga teremtett. Ha nem volna vízlépcső, Tisza-tó sem lehetne. Ma már elképzelni is nehéz, milyen hatalmas változásokat hozott az 1960-as, 1970-es években Kisköre lakosságának életébe a kiemelt, országos szinten is roppant méretű, már-már futurisztikus beruházás.

A Kiskörei-vízlépcső azon túl, hogy duzzasztóműként szolgál, egyben az ország legnagyobb vízerőműje is. Forrás: Máth Kristóf

Van még egy, manapság igencsak fontos haszna ennek a monumentális betonalkotásnak. Tömérdek szemét érkezik az országba a Tiszán; van nap, amikor percenként 300-500 határátkelő PET-palackot számolhat a figyelmes szemlélő. A Kiskörei-vízlépcső jelen pillanatban az egyetlen pont, amelynél még meg lehet állítani a szennyel teli uszadékot.

Partközelben, az alacsony vízszintnél képződő dágványokban a múlt megannyi bizarr, nyáridőben a tó mélyén gubbasztó mementója bukkan elő ilyenkor. Mesélte egy ismerős, hogy gémeskutat, tehéntetemet, hajóroncsot is látott már.

Éjszakai nyugalom sekély vizű tónál. A Tisza-tó vizét minden évben, a tél közeledtével, leengedik, felkészülve egy esetleges áradásra, hogy legyen helye a gyorsan érkező víznek. A szakemberek felmérik a meder iszaposodását, majd úgy állítják be vízszintet, hogy körülbelül egy méterrel legyen alacsonyabb a nyárinál. A feltöltést április elején kezdik meg újra. Forrás: Máth Kristóf

Az volt az első tervem, hogy beevezek az Óhalászi-szigetre, az elhagyott falucska, Tiszahalász nyomait fotózni. A legenda szerint a tó duzzasztásának esett áldozatul a kis település, ám ez tévedés: a Tisza áradásai miatt már a 19. században kitelepítették az ott élőket.

Több kikötőshöz is elmentem kenut kérni, de általában csak annyit mondtak hahotázva: „Evezni alacsony a víz, sétálni mély és dagonyás.” Így ez az expedíció elmaradt, de sebaj, ha jön a tavasz, ha megújhodik a Tisza-tó, újra nekivágok.

